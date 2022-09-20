https://ria.ru/20220920/konstitutsiya-1818198726.html
Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России
Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России - РИА Новости, 20.09.2022
Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России
Конституция ДНР в случае вхождения в состав РФ будет адаптирована к законам России, флаг не изменится, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:28
2022-09-20T16:28
2022-09-20T18:36
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
донецкая народная республика
россия
в мире
денис пушилин
владимир бидёвка
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Конституция ДНР в случае вхождения в состав РФ будет адаптирована к законам России, флаг не изменится, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Справедливым будет только вариант, что Донецкая Народная Республика вступит в таком виде в состав РФ. В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны РФ, будет адаптирована с учетом конституции РФ, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Было бы неправильно что-то видоизменять и в названии, и в атрибутах", - сказал он в эфире Первого канала.В свою очередь, спикер парламента Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в ДНР еще со второй половины 2016 года "начали работу вначале на синхронизацию, а затем на гармонизацию законодательства с законодательством РФ"."Народный Совет ДНР готов в самые сжатые сроки войти в русло российского правового поля", - добавил Бидевка.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдум в донбассе, донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, владимир бидёвка
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Денис Пушилин, Владимир Бидёвка
16:28 20.09.2022 (обновлено: 18:36 20.09.2022)
Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России
Пушилин: конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России, флаг не изменится