https://ria.ru/20220920/konstitutsiya-1818198726.html

Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России

Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России - РИА Новости, 20.09.2022

Конституцию ДНР адаптируют в случае вхождения в состав России

Конституция ДНР в случае вхождения в состав РФ будет адаптирована к законам России, флаг не изменится, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:28

2022-09-20T16:28

2022-09-20T18:36

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

донецкая народная республика

россия

в мире

денис пушилин

владимир бидёвка

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Конституция ДНР в случае вхождения в состав РФ будет адаптирована к законам России, флаг не изменится, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Справедливым будет только вариант, что Донецкая Народная Республика вступит в таком виде в состав РФ. В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны РФ, будет адаптирована с учетом конституции РФ, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Было бы неправильно что-то видоизменять и в названии, и в атрибутах", - сказал он в эфире Первого канала.В свою очередь, спикер парламента Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в ДНР еще со второй половины 2016 года "начали работу вначале на синхронизацию, а затем на гармонизацию законодательства с законодательством РФ"."Народный Совет ДНР готов в самые сжатые сроки войти в русло российского правового поля", - добавил Бидевка.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

референдум в донбассе, донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, владимир бидёвка