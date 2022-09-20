https://ria.ru/20220920/konstitutsiya-1818197050.html
Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР
Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР
Закон о референдуме о вхождении Донецкой Народной республики в состав РФ соответствует конституции республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин на чрезвычайном... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:23
2022-09-20T16:23
2022-09-20T16:24
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денис пушилин
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референдум в донбассе
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме о вхождении Донецкой Народной республики в состав РФ соответствует конституции республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета республики.Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября."Законопроект о референдуме подготовлен в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 69 конституции Донецкой Народной Республики и создает правовые основы для реализации гражданами права участвовать в референдуме. Так, положениями законопроекта определяется система комиссий референдума, закрепляются их полномочия и порядок работы. Устанавливаются виды и порядок проведения голосования… Считаю законопроект своевременным и единственно верным решением, отвечающим надеждам и стремлениям нашего народа к объединению с великой Россией!" - сказал Пушилин.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине
16:23 20.09.2022 (обновлено: 16:24 20.09.2022)
Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР
Пушилин: закон о референдуме о вхождении в состав России соответствует конституции ДНР