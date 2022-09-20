https://ria.ru/20220920/konstitutsiya-1818197050.html

Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР

Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин заявил об отсутствии правовых препятствий для референдума в ДНР

Закон о референдуме о вхождении Донецкой Народной республики в состав РФ соответствует конституции республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин на чрезвычайном... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:23

2022-09-20T16:23

2022-09-20T16:24

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме о вхождении Донецкой Народной республики в состав РФ соответствует конституции республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета республики.Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября."Законопроект о референдуме подготовлен в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 69 конституции Донецкой Народной Республики и создает правовые основы для реализации гражданами права участвовать в референдуме. Так, положениями законопроекта определяется система комиссий референдума, закрепляются их полномочия и порядок работы. Устанавливаются виды и порядок проведения голосования… Считаю законопроект своевременным и единственно верным решением, отвечающим надеждам и стремлениям нашего народа к объединению с великой Россией!" - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818171593.html

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