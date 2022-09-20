Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт
Эксперт Кортунов: Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу.
"Подтверждение такой позиции можно найти в общении российского президента с другими лицами, в частности, и Моди (Нарендра Моди, премьер Индии) сказал, что Россия хотела бы завершить спецоперацию как можно быстрее. Но при этом во время пресс-конференции в Самарканде Путин сказал, что Россия никуда не торопится, что завершить хотелось бы. Как я понимаю, это заявление указывает на то, что завершить хотелось бы, но не на любых условиях и не любой ценой. Поэтому я думаю, что многое тут будет зависеть от украинской стороны, ее готовности идти на какие-то подвижки. Такой готовности пока не видно", - сказал Кортунов в беседе с агентством.
Скорее можно говорить о радикализации (украинской риторики), указал эксперт: сейчас уже говорят о возвращении Украине Донбасса и Крыма, что в Москве вряд ли могут считать основой для дальнейших переговоров.
"Поэтому желание-то есть, но пока что условий для достижения какой-то договорённости прорисовывается не очень много. А что касается самого Эрдогана, он прав, что для того, чтобы участвовать в качестве посредника, надо встать над схваткой, увидеть позиции обеих сторон и попытаться их сблизить", - добавил он.
Кортунов также отметил, что Эрдоган в своих контактах с Киевом может повлиять на них, но в определённых пределах, позиция Украины определяется все-таки текущей политической обстановкой и настроениями внутри страны.
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