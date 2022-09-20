https://ria.ru/20220920/konflikt-1818046049.html

Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт

Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 20.09.2022

Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт

Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:53

2022-09-20T09:53

2022-09-20T09:53

специальная военная операция на украине

андрей кортунов

россия

украина

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу."Подтверждение такой позиции можно найти в общении российского президента с другими лицами, в частности, и Моди (Нарендра Моди, премьер Индии) сказал, что Россия хотела бы завершить спецоперацию как можно быстрее. Но при этом во время пресс-конференции в Самарканде Путин сказал, что Россия никуда не торопится, что завершить хотелось бы. Как я понимаю, это заявление указывает на то, что завершить хотелось бы, но не на любых условиях и не любой ценой. Поэтому я думаю, что многое тут будет зависеть от украинской стороны, ее готовности идти на какие-то подвижки. Такой готовности пока не видно", - сказал Кортунов в беседе с агентством.Скорее можно говорить о радикализации (украинской риторики), указал эксперт: сейчас уже говорят о возвращении Украине Донбасса и Крыма, что в Москве вряд ли могут считать основой для дальнейших переговоров."Поэтому желание-то есть, но пока что условий для достижения какой-то договорённости прорисовывается не очень много. А что касается самого Эрдогана, он прав, что для того, чтобы участвовать в качестве посредника, надо встать над схваткой, увидеть позиции обеих сторон и попытаться их сблизить", - добавил он.Кортунов также отметил, что Эрдоган в своих контактах с Киевом может повлиять на них, но в определённых пределах, позиция Украины определяется все-таки текущей политической обстановкой и настроениями внутри страны.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей кортунов, россия, украина, политика