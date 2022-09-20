Рейтинг@Mail.ru
Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/konflikt-1818046049.html
Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт
Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 20.09.2022
Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт
Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:53
2022-09-20T09:53
специальная военная операция на украине
андрей кортунов
россия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу."Подтверждение такой позиции можно найти в общении российского президента с другими лицами, в частности, и Моди (Нарендра Моди, премьер Индии) сказал, что Россия хотела бы завершить спецоперацию как можно быстрее. Но при этом во время пресс-конференции в Самарканде Путин сказал, что Россия никуда не торопится, что завершить хотелось бы. Как я понимаю, это заявление указывает на то, что завершить хотелось бы, но не на любых условиях и не любой ценой. Поэтому я думаю, что многое тут будет зависеть от украинской стороны, ее готовности идти на какие-то подвижки. Такой готовности пока не видно", - сказал Кортунов в беседе с агентством.Скорее можно говорить о радикализации (украинской риторики), указал эксперт: сейчас уже говорят о возвращении Украине Донбасса и Крыма, что в Москве вряд ли могут считать основой для дальнейших переговоров."Поэтому желание-то есть, но пока что условий для достижения какой-то договорённости прорисовывается не очень много. А что касается самого Эрдогана, он прав, что для того, чтобы участвовать в качестве посредника, надо встать над схваткой, увидеть позиции обеих сторон и попытаться их сблизить", - добавил он.Кортунов также отметил, что Эрдоган в своих контактах с Киевом может повлиять на них, но в определённых пределах, позиция Украины определяется все-таки текущей политической обстановкой и настроениями внутри страны.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей кортунов, россия, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Кортунов, Россия, Украина, Политика
09:53 20.09.2022
 
Россия стремится завершить конфликт на Украине, считает эксперт

Эксперт Кортунов: Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия стремится завершить конфликт на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу.
"Подтверждение такой позиции можно найти в общении российского президента с другими лицами, в частности, и Моди (Нарендра Моди, премьер Индии) сказал, что Россия хотела бы завершить спецоперацию как можно быстрее. Но при этом во время пресс-конференции в Самарканде Путин сказал, что Россия никуда не торопится, что завершить хотелось бы. Как я понимаю, это заявление указывает на то, что завершить хотелось бы, но не на любых условиях и не любой ценой. Поэтому я думаю, что многое тут будет зависеть от украинской стороны, ее готовности идти на какие-то подвижки. Такой готовности пока не видно", - сказал Кортунов в беседе с агентством.
Скорее можно говорить о радикализации (украинской риторики), указал эксперт: сейчас уже говорят о возвращении Украине Донбасса и Крыма, что в Москве вряд ли могут считать основой для дальнейших переговоров.
"Поэтому желание-то есть, но пока что условий для достижения какой-то договорённости прорисовывается не очень много. А что касается самого Эрдогана, он прав, что для того, чтобы участвовать в качестве посредника, надо встать над схваткой, увидеть позиции обеих сторон и попытаться их сблизить", - добавил он.
Кортунов также отметил, что Эрдоган в своих контактах с Киевом может повлиять на них, но в определённых пределах, позиция Украины определяется все-таки текущей политической обстановкой и настроениями внутри страны.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КортуновРоссияУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала