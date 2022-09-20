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ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии - РИА Новости, 20.09.2022
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ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии
ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии - РИА Новости, 20.09.2022
ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии
Центральная избирательная комиссия ДНР приняла решение сформировать территориальные комиссии на территории республики для проведения референдума о вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:25
2022-09-20T19:14
цик днр
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия ДНР приняла решение сформировать территориальные комиссии на территории республики для проведения референдума о вхождении в состав РФ , заявил во вторник председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики было проведено заседание, на котором был принят порядок подготовки и проведения референдума. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, в частности, были сформированы территориальные комиссии для референдума на территории ДНР, а также зарубежные территориальные комиссии референдума", - сказал Высоцкий.
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18:25 20.09.2022 (обновлено: 19:14 20.09.2022)
 
ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии

ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии для проведения референдума

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия ДНР приняла решение сформировать территориальные комиссии на территории республики для проведения референдума о вхождении в состав РФ , заявил во вторник председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
"Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики было проведено заседание, на котором был принят порядок подготовки и проведения референдума. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, в частности, были сформированы территориальные комиссии для референдума на территории ДНР, а также зарубежные территориальные комиссии референдума", - сказал Высоцкий.

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