https://ria.ru/20220920/komissii-1818243938.html

ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии

ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии - РИА Новости, 20.09.2022

ЦИК ДНР принял решение сформировать территориальные комиссии

Центральная избирательная комиссия ДНР приняла решение сформировать территориальные комиссии на территории республики для проведения референдума о вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:25

2022-09-20T18:25

2022-09-20T19:14

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия ДНР приняла решение сформировать территориальные комиссии на территории республики для проведения референдума о вхождении в состав РФ , заявил во вторник председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики было проведено заседание, на котором был принят порядок подготовки и проведения референдума. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, в частности, были сформированы территориальные комиссии для референдума на территории ДНР, а также зарубежные территориальные комиссии референдума", - сказал Высоцкий.

https://ria.ru/20220920/referendumy-1818247380.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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