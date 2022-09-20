https://ria.ru/20220920/kolledzh-1818078600.html
СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022
СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины
Уголовное дело возбудили после украинского обстрела колледжа в Луганской Народной Республике, при котором погибла одна ученица, еще пять человек получили... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:34
2022-09-20T11:34
2022-09-20T11:52
специальная военная операция на украине
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в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела колледжа в Луганской Народной Республике, при котором погибла одна ученица, еще пять человек получили ранения, сообщается на сайте СК РФ."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, в учебное заведение, где учащихся 9 и 11-х классов обучали профессиям повара, парикмахера и кондитера, попало не менее четырех ракет. В результате погибла ученица 2004 года рождения. Еще четверо ребят и один преподаватель получили осколочные ранения. Кроме того, зданию колледжа нанесены значительные разрушения.В настоящее время выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению.
https://ria.ru/20220920/vsu-1818056991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
11:34 20.09.2022 (обновлено: 11:52 20.09.2022)
СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины
СК возбудил уголовное дело после украинского обстрела колледжа в ЛНР, где погибла ученица