https://ria.ru/20220920/kolledzh-1818078600.html

СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины

СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022

СК возбудил уголовное дело после обстрела колледжа в ЛНР со стороны Украины

Уголовное дело возбудили после украинского обстрела колледжа в Луганской Народной Республике, при котором погибла одна ученица, еще пять человек получили... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:34

2022-09-20T11:34

2022-09-20T11:52

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела колледжа в Луганской Народной Республике, при котором погибла одна ученица, еще пять человек получили ранения, сообщается на сайте СК РФ."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, в учебное заведение, где учащихся 9 и 11-х классов обучали профессиям повара, парикмахера и кондитера, попало не менее четырех ракет. В результате погибла ученица 2004 года рождения. Еще четверо ребят и один преподаватель получили осколочные ранения. Кроме того, зданию колледжа нанесены значительные разрушения.В настоящее время выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению.

https://ria.ru/20220920/vsu-1818056991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире