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Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев - РИА Новости, 20.09.2022
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:06
2022-09-20T13:06
2022-09-20T13:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины."Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:06 20.09.2022 (обновлено: 13:14 20.09.2022)
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев
Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих подразделений