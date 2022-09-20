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Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев

Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев - РИА Новости, 20.09.2022

Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:06

2022-09-20T13:06

2022-09-20T13:14

специальная военная операция на украине

россия

в мире

владимир сальдо

херсонская область

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины."Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220918/dobrovoltsy-1817637482.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр