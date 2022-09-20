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Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/kherson-1818110400.html
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев - РИА Новости, 20.09.2022
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:06
2022-09-20T13:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины."Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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россия, в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:06 20.09.2022 (обновлено: 13:14 20.09.2022)
 
Сальдо выступил за создание добровольческих подразделений из херсонцев

Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих подразделений

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.
"Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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