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Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
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Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
Попытки наступления на Херсонскую область хлопотны и опасны для украинских войск, сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:24
2022-09-20T09:28
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
запорожская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Попытки наступления на Херсонскую область хлопотны и опасны для украинских войск, сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Еще раз хочется сказать нацистам и всем тем, кто пытается прийти на нашу русскую землю: хлопотно это все и опасно для жизни", - сказал Стремоусов в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , запорожская область, херсон
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Запорожская область, Херсон
09:24 20.09.2022 (обновлено: 09:28 20.09.2022)
 
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМуниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Попытки наступления на Херсонскую область хлопотны и опасны для украинских войск, сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Еще раз хочется сказать нацистам и всем тем, кто пытается прийти на нашу русскую землю: хлопотно это все и опасно для жизни", - сказал Стремоусов в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьЗапорожская областьХерсон
 
 
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