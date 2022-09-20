https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
Попытки наступления на Херсонскую область хлопотны и опасны для украинских войск, сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:24
2022-09-20T09:24
2022-09-20T09:28
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Попытки наступления на Херсонскую область хлопотны и опасны для украинских войск, сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Еще раз хочется сказать нацистам и всем тем, кто пытается прийти на нашу русскую землю: хлопотно это все и опасно для жизни", - сказал Стремоусов в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/kherson-1817895366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , запорожская область, херсон
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Запорожская область, Херсон
09:24 20.09.2022 (обновлено: 09:28 20.09.2022)
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни