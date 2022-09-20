https://ria.ru/20220920/kartina-1818158838.html

Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы

Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы - РИА Новости, 20.09.2022

Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы

Работу молодой художницы украли из Третьяковской галереи в Москве. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:00

2022-09-20T17:59

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Работу молодой художницы украли из Третьяковской галереи в Москве.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 18 сентября с заявлением о пропаже картины обратилась девушка 1989 года рождения. Она заявила, что ее полотно похитили из арендованного под выставку помещения."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК", — сообщили в главке.Как уточнил РИА Новости источник, инцидент произошел в Третьяковской галерее — именно там было арендовано помещение. Заявительница написала картину в 2021 году.Ранее в прессе появились сообщения о пропаже картины Екатерины Скибы "Волна".

https://ria.ru/20220909/skulptura-1815713951.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, происшествия, выставки