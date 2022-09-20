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Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы
Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы - РИА Новости, 20.09.2022
Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы
Работу молодой художницы украли из Третьяковской галереи в Москве. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
2022-09-20T17:59
культура
новости культуры
третьяковская галерея
происшествия
выставки
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Работу молодой художницы украли из Третьяковской галереи в Москве.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 18 сентября с заявлением о пропаже картины обратилась девушка 1989 года рождения. Она заявила, что ее полотно похитили из арендованного под выставку помещения."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК", — сообщили в главке.Как уточнил РИА Новости источник, инцидент произошел в Третьяковской галерее — именно там было арендовано помещение. Заявительница написала картину в 2021 году.Ранее в прессе появились сообщения о пропаже картины Екатерины Скибы "Волна".
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новости культуры, третьяковская галерея, происшествия, выставки
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Происшествия, Выставки
15:00 20.09.2022 (обновлено: 17:59 20.09.2022)
 
Из Третьяковской галереи украли картину молодой художницы

Возбуждено уголовное дело о краже картины Скибы "Волна" из Новой Третьяковки

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Работу молодой художницы украли из Третьяковской галереи в Москве.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 18 сентября с заявлением о пропаже картины обратилась девушка 1989 года рождения. Она заявила, что ее полотно похитили из арендованного под выставку помещения.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК", — сообщили в главке.
Как уточнил РИА Новости источник, инцидент произошел в Третьяковской галерее — именно там было арендовано помещение. Заявительница написала картину в 2021 году.
Ранее в прессе появились сообщения о пропаже картины Екатерины Скибы "Волна".

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