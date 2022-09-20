https://ria.ru/20220920/kartina-1818140617.html

Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы

Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы - РИА Новости, 20.09.2022

Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы

Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:43

2022-09-20T14:43

2022-09-20T14:43

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина "Волна" художницы Екатерины Скибы, сообщили в пресс-службе музея."Выставка не имеет отношения к проектам, организованным Государственной Третьяковской галереей", — сказали в музее.Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный похитил картину современной художницы Екатерины Скибы "Волна", представленную в экспозиции "Российская премия искусств". Всего на выставке были показаны четыре картины художницы.

https://ria.ru/20220909/restavratsiya-1815724522.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, происшествия, третьяковская галерея