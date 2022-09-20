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Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы - РИА Новости, 20.09.2022
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы
Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:43
2022-09-20T14:43
культура
новости культуры
выставки
происшествия
третьяковская галерея
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина "Волна" художницы Екатерины Скибы, сообщили в пресс-службе музея."Выставка не имеет отношения к проектам, организованным Государственной Третьяковской галереей", — сказали в музее.Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный похитил картину современной художницы Екатерины Скибы "Волна", представленную в экспозиции "Российская премия искусств". Всего на выставке были показаны четыре картины художницы.
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новости культуры, выставки, происшествия, третьяковская галерея
Культура, Новости культуры, Выставки, Происшествия, Третьяковская галерея
14:43 20.09.2022
 
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы

Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы "Волна"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина "Волна" художницы Екатерины Скибы, сообщили в пресс-службе музея.
© Екатерина Скиба/TenchatКартина "Волна" художницы Екатерины Скиба
Картина Волна художницы Екатерины Скиба
© Екатерина Скиба/Tenchat
Картина "Волна" художницы Екатерины Скиба
"Выставка не имеет отношения к проектам, организованным Государственной Третьяковской галереей", — сказали в музее.
Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный похитил картину современной художницы Екатерины Скибы "Волна", представленную в экспозиции "Российская премия искусств". Всего на выставке были показаны четыре картины художницы.
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