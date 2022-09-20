https://ria.ru/20220920/kartina-1818140617.html
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы - РИА Новости, 20.09.2022
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы
Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:43
2022-09-20T14:43
2022-09-20T14:43
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третьяковская галерея
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, с которой предположительно была похищена картина "Волна" художницы Екатерины Скибы, сообщили в пресс-службе музея."Выставка не имеет отношения к проектам, организованным Государственной Третьяковской галереей", — сказали в музее.Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный похитил картину современной художницы Екатерины Скибы "Волна", представленную в экспозиции "Российская премия искусств". Всего на выставке были показаны четыре картины художницы.
https://ria.ru/20220909/restavratsiya-1815724522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, происшествия, третьяковская галерея
Культура, Новости культуры, Выставки, Происшествия, Третьяковская галерея
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы
Третьяковка не организовывала выставку, где пропала картина художницы Скибы "Волна"