https://ria.ru/20220920/kanikuly-1818269644.html
В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы
В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы - РИА Новости, 20.09.2022
В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы
Каникулы объявили в школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:11
2022-09-20T20:11
2022-09-20T20:11
специальная военная операция на украине
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леонид пасечник
денис пушилин
евгений балицкий
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Каникулы объявили в школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав РФ.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."В школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22.09.2022 по 28.09.2022 объявляются каникулы в связи с проведением референдума о вхождении в состав Российской Федерации! Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/sf-1818262182.html
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в мире, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, НАТО
В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы
В школах и колледжах ЛНР из-за референдума с 22 по 28 сентября объявили каникулы