https://ria.ru/20220920/kanikuly-1818269644.html

В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы

В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы - РИА Новости, 20.09.2022

В школах и колледжах ЛНР из-за референдума объявили каникулы

Каникулы объявили в школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:11

2022-09-20T20:11

2022-09-20T20:11

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

денис пушилин

евгений балицкий

россия

луганская народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790631555_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_46c2334706bfa34548a829a07d6b920f.jpg

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Каникулы объявили в школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав РФ.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."В школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22.09.2022 по 28.09.2022 объявляются каникулы в связи с проведением референдума о вхождении в состав Российской Федерации! Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/sf-1818262182.html

https://ria.ru/20220920/referendumy-1818254675.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато