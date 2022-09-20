https://ria.ru/20220920/kanada-1818053305.html

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде - РИА Новости, 20.09.2022

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:25

2022-09-20T10:25

2022-09-20T10:27

александр бастрыкин

олег степанов

канада

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание посольства РФ в Канаде (Оттава)... Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в сообщении.Посол России в Канаде Олег Степанов ранее рассказал РИА Новости, что дипмиссия передала местной полиции видеозапись с нападением неизвестного с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности.По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал. В данном случае речь идет "о попытке совершить террористический акт", отметил Степанов.

https://ria.ru/20220919/bezopasnost-1817981040.html

https://ria.ru/20220919/napadenie-1817977867.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, олег степанов, канада, следственный комитет россии (ск рф), в мире