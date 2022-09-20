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Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде - РИА Новости, 20.09.2022
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Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде - РИА Новости, 20.09.2022
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:25
2022-09-20T10:27
александр бастрыкин
олег степанов
канада
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание посольства РФ в Канаде (Оттава)... Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в сообщении.Посол России в Канаде Олег Степанов ранее рассказал РИА Новости, что дипмиссия передала местной полиции видеозапись с нападением неизвестного с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности.По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал. В данном случае речь идет "о попытке совершить террористический акт", отметил Степанов.
https://ria.ru/20220919/bezopasnost-1817981040.html
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александр бастрыкин, олег степанов, канада, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Александр Бастрыкин, Олег Степанов, Канада, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
10:25 20.09.2022 (обновлено: 10:27 20.09.2022)
 
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на посольство России в Канаде

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание посольства РФ в Канаде (Оттава)... Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в сообщении.
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 20:32
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения
Посол России в Канаде Олег Степанов ранее рассказал РИА Новости, что дипмиссия передала местной полиции видеозапись с нападением неизвестного с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал. В данном случае речь идет "о попытке совершить террористический акт", отметил Степанов.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 20:12
При нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал
 
Александр БастрыкинОлег СтепановКанадаСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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