https://ria.ru/20220920/kanada-1818053305.html
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде - РИА Новости, 20.09.2022
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:25
2022-09-20T10:25
2022-09-20T10:27
александр бастрыкин
олег степанов
канада
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание посольства РФ в Канаде (Оттава)... Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в сообщении.Посол России в Канаде Олег Степанов ранее рассказал РИА Новости, что дипмиссия передала местной полиции видеозапись с нападением неизвестного с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности.По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал. В данном случае речь идет "о попытке совершить террористический акт", отметил Степанов.
https://ria.ru/20220919/bezopasnost-1817981040.html
https://ria.ru/20220919/napadenie-1817977867.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, олег степанов, канада, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Александр Бастрыкин, Олег Степанов, Канада, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
10:25 20.09.2022 (обновлено: 10:27 20.09.2022)
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на посольство в Канаде
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на посольство России в Канаде