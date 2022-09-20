https://ria.ru/20220920/kadyrov-1818295431.html
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:14
2022-09-20T23:14
2022-09-20T23:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
россия
донбасс
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине."Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал он.По словам Кадырова, противника в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия", а прежние действия покажутся ему "детскими шалостями". "Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — подытожил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220919/samomobilizatsiya-1817806438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс, Владимир Путин
23:14 20.09.2022 (обновлено: 23:28 20.09.2022)
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине