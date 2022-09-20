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Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/kadyrov-1818295431.html
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:14
2022-09-20T23:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
россия
донбасс
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине."Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал он.По словам Кадырова, противника в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия", а прежние действия покажутся ему "детскими шалостями". "Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — подытожил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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украина
россия
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рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс, Владимир Путин
23:14 20.09.2022 (обновлено: 23:28 20.09.2022)
 
Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине.
"Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал он.
По словам Кадырова, противника в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия", а прежние действия покажутся ему "детскими шалостями".
"Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — подытожил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:09Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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