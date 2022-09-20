https://ria.ru/20220920/kadyrov-1818295431.html

Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:14

2022-09-20T23:14

2022-09-20T23:28

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

вооруженные силы украины

россия

донбасс

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о переходе к новой тактике действий на Украине."Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал он.По словам Кадырова, противника в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия", а прежние действия покажутся ему "детскими шалостями". "Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — подытожил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220919/samomobilizatsiya-1817806438.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин