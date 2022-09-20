https://ria.ru/20220920/izbienie-1818214029.html
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум - РИА Новости, 20.09.2022
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум
Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ссылаясь на СМИ, она отметила, что 68-летний пенсионер, по предварительным данным, силой завел 12-летнего мальчика к себе домой, где несколько раз ударил того палкой для швабры. В итоге, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ребенок попал в реанимацию с травмами брюшных органов."По данному факту территориальным следственным отделом организована процессуальная проверка... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. По ее словам, следователи уже запросили документы из больницы. Пожилой мужчина доставлен в следственный отдел.
https://ria.ru/20220803/izbienie-1806824231.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум
В Москве школьник попал в реанимацию из-за избиения пенсионером