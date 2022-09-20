https://ria.ru/20220920/izbienie-1818214029.html

Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум

Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум - РИА Новости, 20.09.2022

Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум

Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ссылаясь на СМИ, она отметила, что 68-летний пенсионер, по предварительным данным, силой завел 12-летнего мальчика к себе домой, где несколько раз ударил того палкой для швабры. В итоге, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ребенок попал в реанимацию с травмами брюшных органов."По данному факту территориальным следственным отделом организована процессуальная проверка... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. По ее словам, следователи уже запросили документы из больницы. Пожилой мужчина доставлен в следственный отдел.

https://ria.ru/20220803/izbienie-1806824231.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва