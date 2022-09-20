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Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум - РИА Новости, 20.09.2022
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Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум - РИА Новости, 20.09.2022
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум
Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ссылаясь на СМИ, она отметила, что 68-летний пенсионер, по предварительным данным, силой завел 12-летнего мальчика к себе домой, где несколько раз ударил того палкой для швабры. В итоге, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ребенок попал в реанимацию с травмами брюшных органов."По данному факту территориальным следственным отделом организована процессуальная проверка... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. По ее словам, следователи уже запросили документы из больницы. Пожилой мужчина доставлен в следственный отдел.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
17:06 20.09.2022
 
Московский пенсионер жестоко избил школьника за шум

В Москве школьник попал в реанимацию из-за избиения пенсионером

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как 68-летний пенсионер жестоко избил школьника палкой за шумное поведение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ссылаясь на СМИ, она отметила, что 68-летний пенсионер, по предварительным данным, силой завел 12-летнего мальчика к себе домой, где несколько раз ударил того палкой для швабры. В итоге, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ребенок попал в реанимацию с травмами брюшных органов.
"По данному факту территориальным следственным отделом организована процессуальная проверка... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. По ее словам, следователи уже запросили документы из больницы. Пожилой мужчина доставлен в следственный отдел.

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