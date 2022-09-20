https://ria.ru/20220920/issledovaniya-1818154238.html
В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках
В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках
Фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений Москвы, теперь смогут получать... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:44
2022-09-20T14:44
2022-09-20T14:44
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сергей собянин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений Москвы, теперь смогут получать организационную и финансовую поддержку, соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.Теперь фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, смогут получать: организационную поддержку, которая включает оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение, а также финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов – в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения.В пресс-службе отметили, что городские клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов, по результатам которых принимаются решения об их внедрении в клиническую практику отечественного здравоохранения. За последние 10 лет на базе городских медучреждений было проведено свыше 1700 клинических исследований лекарственных препаратов I, II, III и IV фазы, а также исследований по изучению биоэквивалентности препаратов по различным профилям заболеваний."Поддержка проведения клинических исследований со стороны правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе мэра.
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здоровье - общество, москва, сергей собянин, россия
Здоровье - Общество, Москва, Сергей Собянин, Россия
В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках
В Москве поддержат проведение клинических исследований лекарств в городских медучреждениях
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений Москвы, теперь смогут получать организационную и финансовую поддержку, соответствующее постановление
подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Теперь фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, смогут получать: организационную поддержку, которая включает оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение, а также финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов – в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения.
В пресс-службе отметили, что городские клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов, по результатам которых принимаются решения об их внедрении в клиническую практику отечественного здравоохранения. За последние 10 лет на базе городских медучреждений было проведено свыше 1700 клинических исследований лекарственных препаратов I, II, III и IV фазы, а также исследований по изучению биоэквивалентности препаратов по различным профилям заболеваний.
"Поддержка проведения клинических исследований со стороны правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе мэра.