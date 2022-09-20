https://ria.ru/20220920/issledovaniya-1818154238.html

В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках

В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках - РИА Новости, 20.09.2022

В Москве поддержат проведение исследований лекарств в городских клиниках

Фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений Москвы, теперь смогут получать... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:44

2022-09-20T14:44

2022-09-20T14:44

здоровье - общество

москва

сергей собянин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений Москвы, теперь смогут получать организационную и финансовую поддержку, соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.Теперь фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, смогут получать: организационную поддержку, которая включает оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение, а также финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов – в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения.В пресс-службе отметили, что городские клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов, по результатам которых принимаются решения об их внедрении в клиническую практику отечественного здравоохранения. За последние 10 лет на базе городских медучреждений было проведено свыше 1700 клинических исследований лекарственных препаратов I, II, III и IV фазы, а также исследований по изучению биоэквивалентности препаратов по различным профилям заболеваний."Поддержка проведения клинических исследований со стороны правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе мэра.

https://ria.ru/20220914/lekarstva-1816732487.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, сергей собянин, россия