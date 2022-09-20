https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4% - РИА Новости, 20.09.2022

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%

В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:10

2022-09-20T16:10

2022-09-20T16:10

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инвестиции

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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении до 892,74 миллиарда юаней, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом исчислении до 138,41 миллиарда долларов.По данным ведомства, за первые восемь месяцев приток ПИИ в сферу услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 миллиарда юаней, а их приток в высокотехнологичные отрасли промышленности увеличился на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В частности, приток прямых зарубежных инвестиций в высокотехнологичное производство увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг показатель вырос на 31% в годовом исчислении.За указанный период инвестиции из Республики Корея, Германии, Японии и Великобритании выросли на 58,9%, 30,3%, 26,8% и 17,2% соответственно.В январе-августе объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220920/tovarooborot-1818162399.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, инвестиции