https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4% - РИА Новости, 20.09.2022
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%
В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:10
2022-09-20T16:10
2022-09-20T16:10
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении до 892,74 миллиарда юаней, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом исчислении до 138,41 миллиарда долларов.По данным ведомства, за первые восемь месяцев приток ПИИ в сферу услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 миллиарда юаней, а их приток в высокотехнологичные отрасли промышленности увеличился на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В частности, приток прямых зарубежных инвестиций в высокотехнологичное производство увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг показатель вырос на 31% в годовом исчислении.За указанный период инвестиции из Республики Корея, Германии, Японии и Великобритании выросли на 58,9%, 30,3%, 26,8% и 17,2% соответственно.В январе-августе объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220920/tovarooborot-1818162399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, инвестиции
Россия-Китай: Главное, Китай, инвестиции
МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении до 892,74 миллиарда юаней, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом исчислении до 138,41 миллиарда долларов.
По данным ведомства, за первые восемь месяцев приток ПИИ в сферу услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 миллиарда юаней, а их приток в высокотехнологичные отрасли промышленности увеличился на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В частности, приток прямых зарубежных инвестиций в высокотехнологичное производство увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг показатель вырос на 31% в годовом исчислении.
За указанный период инвестиции из Республики Корея, Германии
, Японии
и Великобритании
выросли на 58,9%, 30,3%, 26,8% и 17,2% соответственно.
В январе-августе объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3% в годовом выражении.