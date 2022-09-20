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Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4% - РИА Новости, 20.09.2022
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https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4% - РИА Новости, 20.09.2022
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%
В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:10
2022-09-20T16:10
россия-китай: главное
китай
инвестиции
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении до 892,74 миллиарда юаней, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом исчислении до 138,41 миллиарда долларов.По данным ведомства, за первые восемь месяцев приток ПИИ в сферу услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 миллиарда юаней, а их приток в высокотехнологичные отрасли промышленности увеличился на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В частности, приток прямых зарубежных инвестиций в высокотехнологичное производство увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг показатель вырос на 31% в годовом исчислении.За указанный период инвестиции из Республики Корея, Германии, Японии и Великобритании выросли на 58,9%, 30,3%, 26,8% и 17,2% соответственно.В январе-августе объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3% в годовом выражении.
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китай, инвестиции
Россия-Китай: Главное, Китай, инвестиции
16:10 20.09.2022
 

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР за восемь месяцев вырос на 16,4%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Рубли и юани
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом исчислении до 892,74 миллиарда юаней, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом исчислении до 138,41 миллиарда долларов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:03Россия-Китай: Главное
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%
По данным ведомства, за первые восемь месяцев приток ПИИ в сферу услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 миллиарда юаней, а их приток в высокотехнологичные отрасли промышленности увеличился на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В частности, приток прямых зарубежных инвестиций в высокотехнологичное производство увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг показатель вырос на 31% в годовом исчислении.
За указанный период инвестиции из Республики Корея, Германии, Японии и Великобритании выросли на 58,9%, 30,3%, 26,8% и 17,2% соответственно.
В январе-августе объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3% в годовом выражении.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайинвестиции
 
 
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