https://ria.ru/20220920/gosduma-1818234456.html

В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям

В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям

Госдума РФ соберется на заседание в субботу или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, необходимые для вхождения в РФ новых территорий, РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:54

2022-09-20T17:54

2022-09-20T18:12

специальная военная операция на украине

россия

госдума рф

олег морозов

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Госдума РФ соберется на заседание в субботу или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, необходимые для вхождения в РФ новых территорий, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Пленарные заседания Госдумы запланированы на 27 и 28 сентября, после чего депутаты должны разъехаться из Москвы, у них начнутся региональные недели."Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения (в ДНР и ЛНР) мы не приняли все юридические процедуры (необходимые для их вхождения в состав РФ)", - сообщил он, отметив, что по плану после намеченных до 27 сентября референдумов у Госдумы состоится пленарное заседание 28 сентября.При этом если будут причины, то Госдума может собраться и в любой другой день. "Нет никаких препятствий, чтобы в случае региональной недели мы собрались бы, начиная с понедельника. Нет препятствий собраться и в субботу", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

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Кирилл Волков

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