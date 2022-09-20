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В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/gosduma-1818234456.html
В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям
В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям
Госдума РФ соберется на заседание в субботу или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, необходимые для вхождения в РФ новых территорий, РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:54
2022-09-20T18:12
специальная военная операция на украине
россия
госдума рф
олег морозов
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Госдума РФ соберется на заседание в субботу или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, необходимые для вхождения в РФ новых территорий, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Пленарные заседания Госдумы запланированы на 27 и 28 сентября, после чего депутаты должны разъехаться из Москвы, у них начнутся региональные недели."Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения (в ДНР и ЛНР) мы не приняли все юридические процедуры (необходимые для их вхождения в состав РФ)", - сообщил он, отметив, что по плану после намеченных до 27 сентября референдумов у Госдумы состоится пленарное заседание 28 сентября.При этом если будут причины, то Госдума может собраться и в любой другой день. "Нет никаких препятствий, чтобы в случае региональной недели мы собрались бы, начиная с понедельника. Нет препятствий собраться и в субботу", - сообщил парламентарий.
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россия, госдума рф, олег морозов, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, Олег Морозов, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:54 20.09.2022 (обновлено: 18:12 20.09.2022)
 
В Госдуме готовы собраться на дополнительное заседание по новым территориям

Депутат Морозов заявил о готовности к дополнительному заседанию по новым территориям

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Госдума РФ соберется на заседание в субботу или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, необходимые для вхождения в РФ новых территорий, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.
Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Пленарные заседания Госдумы запланированы на 27 и 28 сентября, после чего депутаты должны разъехаться из Москвы, у них начнутся региональные недели.
"Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения (в ДНР и ЛНР) мы не приняли все юридические процедуры (необходимые для их вхождения в состав РФ)", - сообщил он, отметив, что по плану после намеченных до 27 сентября референдумов у Госдумы состоится пленарное заседание 28 сентября.
При этом если будут причины, то Госдума может собраться и в любой другой день. "Нет никаких препятствий, чтобы в случае региональной недели мы собрались бы, начиная с понедельника. Нет препятствий собраться и в субботу", - сообщил парламентарий.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосдума РФОлег МорозовПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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