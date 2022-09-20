https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818252946.html
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР
Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:12
2022-09-20T19:12
2022-09-20T19:12
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
киев
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в безопасном месте - на подконтрольных ДНР территориях или в России, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска и ряда других населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем Украины, то для людей, которые смогли выехать в безопасное место - то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию РФ - они смогут проголосовать", - сказал Пушилин в эфире "России 1".
https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, киев, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Референдум в Донбассе
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР
Пушилин: люди на не освобожденных территориях ДНР смогут голосовать в безопасном месте