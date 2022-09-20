https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818252946.html

Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР

Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР

Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:12

2022-09-20T19:12

2022-09-20T19:12

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

киев

референдум в донбассе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в безопасном месте - на подконтрольных ДНР территориях или в России, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска и ряда других населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем Украины, то для людей, которые смогли выехать в безопасное место - то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию РФ - они смогут проголосовать", - сказал Пушилин в эфире "России 1".

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, киев, референдум в донбассе