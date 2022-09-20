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Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР
Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:12
2022-09-20T19:12
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
киев
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в безопасном месте - на подконтрольных ДНР территориях или в России, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска и ряда других населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем Украины, то для людей, которые смогли выехать в безопасное место - то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию РФ - они смогут проголосовать", - сказал Пушилин в эфире "России 1".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, киев, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Референдум в Донбассе
19:12 20.09.2022
 
Пушилин рассказал о голосовании на не освобожденных территориях ДНР

Пушилин: люди на не освобожденных территориях ДНР смогут голосовать в безопасном месте

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди с территорий Донецкой Народной Республики, которые еще находятся под контролем Киева, смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России в безопасном месте - на подконтрольных ДНР территориях или в России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска и ряда других населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем Украины, то для людей, которые смогли выехать в безопасное место - то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию РФ - они смогут проголосовать", - сказал Пушилин в эфире "России 1".

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