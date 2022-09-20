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На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования - РИА Новости, 20.09.2022
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На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования
На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования - РИА Новости, 20.09.2022
На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования
Электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, регион не готов к этому с технической точки зрения, заявил глава администрации региона... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:10
2022-09-20T18:24
запорожская область
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
политика
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, регион не готов к этому с технической точки зрения, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы не готовы к тому, чтобы провести электронное голосование. Нам главное, чтобы это было честно по отношению к нашим людям. Электронное голосование мы не предусматриваем в силу нашей технической неготовности к этому процессу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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запорожская область, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях, политика, в мире
Запорожская область, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях, Политика, В мире
18:10 20.09.2022 (обновлено: 18:24 20.09.2022)
 
На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования

Глава Запорожской ВГА Балицкий: регион не готов к электронному голосованию на референдуме

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, регион не готов к этому с технической точки зрения, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы не готовы к тому, чтобы провести электронное голосование. Нам главное, чтобы это было честно по отношению к нашим людям. Электронное голосование мы не предусматриваем в силу нашей технической неготовности к этому процессу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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Запорожская областьЕвгений БалицкийРеферендумы на освобожденных территорияхПолитикаВ мире
 
 
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