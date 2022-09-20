https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818239618.html

На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования

На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования - РИА Новости, 20.09.2022

На референдуме в Запорожской области не будет электронного голосования

Электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, регион не готов к этому с технической точки зрения, заявил глава администрации региона... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:10

2022-09-20T18:10

2022-09-20T18:24

запорожская область

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

политика

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, регион не готов к этому с технической точки зрения, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы не готовы к тому, чтобы провести электронное голосование. Нам главное, чтобы это было честно по отношению к нашим людям. Электронное голосование мы не предусматриваем в силу нашей технической неготовности к этому процессу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220920/referendum-1818236070.html

запорожская область

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Наталья Макарова

запорожская область, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях, политика, в мире