https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818234065.html

Пушилин рассказал о смешанной схеме голосования на референдуме в ДНР

Пушилин рассказал о смешанной схеме голосования на референдуме в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин рассказал о смешанной схеме голосования на референдуме в ДНР

Голосовать на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в РФ можно будет в течение четырех дней удаленно и один день - на избирательных участках,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:53

2022-09-20T17:53

2022-09-20T17:54

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Голосовать на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в РФ можно будет в течение четырех дней удаленно и один день - на избирательных участках, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.Референдум о вхождении ДНР в состав Российской Федерации пройдет в республике с 23 по 27 сентября 2022 года."Это смешанный вид голосования. С учетом безопасности, которую нам необходимо будет предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие в голосовании. И основное время, которое мы заложили для референдума, - это то голосование, которое будет проводится вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей. И один день, уже непосредственно для тех, кто все же хотел бы проголосовать на избирательном участке. Так же с соблюдением мер безопасности будет предоставлена такая возможность. То есть, четыре дня по территории республики - путем обходов, путем организации голосования в разных общественных пространствах возможности проголосовать, и один день уже непосредственно на участке", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818218608.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия