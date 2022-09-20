https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818209397.html
В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе
В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2022
В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе
Центральная избирательная комиссия России поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:52
2022-09-20T16:52
2022-09-20T17:37
россия
донбасс
цик рф
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политика
николай булаев
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории России для жителей, которые были вынуждены уехать, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев."Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать", - сказал Булаев.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818215255.html
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донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:52 20.09.2022 (обновлено: 17:37 20.09.2022)
В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе
В России организуют участки для голосования на референдумах на освобожденных территориях