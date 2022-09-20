https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818209397.html

В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе

В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2022

В России организуют участки для голосования на референдумах в Донбассе

Центральная избирательная комиссия России поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:52

2022-09-20T16:52

2022-09-20T17:37

россия

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цик рф

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории России для жителей, которые были вынуждены уехать, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев."Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать", - сказал Булаев.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818215255.html

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Владимир Лаврентьев

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