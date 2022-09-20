https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818204739.html

В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме

В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме

Вопрос о голосовании на референдуме о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики тех граждан республики, которые покинули ее, в том числе уехали в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:41

2022-09-20T16:41

2022-09-20T16:41

специальная военная операция на украине

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос о голосовании на референдуме о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики тех граждан республики, которые покинули ее, в том числе уехали в Россию, пока прорабатывается, подробности о нем будут позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы этот вопрос сейчас прорабатываем (о голосовании тех, кто уехал из республики - ред.), проходят консультации, уже понимание есть, хотелось бы его чуть позже опубличить. Весь алгоритм... будет предоставлено чуть позже и, наверное, Центральной избирательной комиссией", - сказал Пушилин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как будут голосовать на референдуме граждане ДНР, в том числе выехавшие из республики в Россию.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818197852.html

россия

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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, в мире