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В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818204739.html
В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме
В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме
Вопрос о голосовании на референдуме о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики тех граждан республики, которые покинули ее, в том числе уехали в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:41
2022-09-20T16:41
специальная военная операция на украине
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос о голосовании на референдуме о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики тех граждан республики, которые покинули ее, в том числе уехали в Россию, пока прорабатывается, подробности о нем будут позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы этот вопрос сейчас прорабатываем (о голосовании тех, кто уехал из республики - ред.), проходят консультации, уже понимание есть, хотелось бы его чуть позже опубличить. Весь алгоритм... будет предоставлено чуть позже и, наверное, Центральной избирательной комиссией", - сказал Пушилин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как будут голосовать на референдуме граждане ДНР, в том числе выехавшие из республики в Россию.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818197852.html
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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире
16:41 20.09.2022
 
В ДНР прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме

Пушилин: в ДНР пока прорабатывают вопрос о голосовании уехавших граждан на референдуме

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос о голосовании на референдуме о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики тех граждан республики, которые покинули ее, в том числе уехали в Россию, пока прорабатывается, подробности о нем будут позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы этот вопрос сейчас прорабатываем (о голосовании тех, кто уехал из республики - ред.), проходят консультации, уже понимание есть, хотелось бы его чуть позже опубличить. Весь алгоритм... будет предоставлено чуть позже и, наверное, Центральной избирательной комиссией", - сказал Пушилин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как будут голосовать на референдуме граждане ДНР, в том числе выехавшие из республики в Россию.

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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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