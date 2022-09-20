https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818193103.html
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут - РИА Новости, 20.09.2022
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:15
2022-09-20T16:15
2022-09-20T16:26
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220920/referendum-1818184231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Референдум в Донбассе
16:15 20.09.2022 (обновлено: 16:26 20.09.2022)
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут
Глава ДНР Пушилин: электронное голосование на референдуме проводить не будут