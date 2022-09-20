https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818193103.html

Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут

Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут - РИА Новости, 20.09.2022

Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут

Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:15

2022-09-20T16:15

2022-09-20T16:26

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

референдум в донбассе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220920/referendum-1818184231.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, референдум в донбассе