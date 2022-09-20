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Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут - РИА Новости, 20.09.2022
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Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут - РИА Новости, 20.09.2022
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:15
2022-09-20T16:26
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Референдум в Донбассе
16:15 20.09.2022 (обновлено: 16:26 20.09.2022)
 
Электронное голосование на референдуме в ДНР проводить не будут

Глава ДНР Пушилин: электронное голосование на референдуме проводить не будут

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронное голосование на референдуме в ДНР проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Донецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинРеферендум в Донбассе
 
 
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