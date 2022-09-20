https://ria.ru/20220920/gazifikatsiya-1818248369.html

Текслер предложил компенсировать проценты по кредитам на газификацию

Текслер предложил компенсировать проценты по кредитам на газификацию - РИА Новости, 20.09.2022

Текслер предложил компенсировать проценты по кредитам на газификацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать банковский продукт компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию на уровне РФ,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:53

2022-09-20T18:53

2022-09-20T18:55

челябинская область

александр новак

алексей текслер

россия

челябинская область

единая россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать банковский продукт компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию на уровне РФ, сообщила пресс-служба правительства региона.Текслер принял участие в заседании штаба по догазификации, которое провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак. На штабе глава региона озвучил ряд предложений по стимулированию жителей к подключению домовладений."Из-за того, что сдерживающим фактором является высокая стоимость работ (100-200 тысяч), рассмотреть возможность на уровне Российской Федерации разработки специализированного банковского продукта по компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию. Рассмотреть возможность разработки программ, предусматривающих адресную поддержку граждан на газификацию своих домовладений по тем же льготным категориям на федеральном уровне", - говорится в сообщении.По словам Текслера, в регионе предоставляются льготы на покупку внутридомового газового оборудования, подводку газа к дому – соцвыплаты на эти цели в том числе получают одиноко проживающие пожилые, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов; ветераны войны. В этом году расширены меры поддержки ещё на две категории граждан: инвалидов I и II групп; совместно проживающих граждан, сказал он. "Принятые решения позволили нам подключить к газу порядка 1200 семей. Это составляет 34% от общего количества подключенных к газу домовладений по программе догазификации. В целом неплохой результат. Мы видим отдачу. У нас в работе находится еще 1240 семей, которые в ближайшее время должны получить выплаты. Сумма выплаты увеличена с 60 до 100 тысяч рублей, упрощен порядок ее получения", - сказал глава региона.Глава региона отметил, что уровень газификации в области составляет 77,5%. Помимо догазификации реализуется региональная программа с финансированием в размере более миллиарда рублей, в рамках которой в этом году 22 муниципалитета смогут реализовать 42 объекта газификации, будет проложено порядка 400 км сетей, подключено к газу более 5 тысяч домовладений в 16 ранее негазифицированных населенных пунктах, добавляет пресс-служба.По словам зампреда правительства РФ Александра Новака, основная задача, которую поставил президент РФ – обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ участков заявителей. "Инфраструктура строится, а процент подключений домовладений остается низким. Благодаря активной работе "Единой России" в 72 субъектах РФ удалось обеспечить принятие мер поддержки по подключению домовладений, прежде всего, социально незащищенных граждан. Этот вопрос рассматривался 31 августа у президента на совещании, глава государства поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки граждан за счет бюджетов субъектов РФ с возможностью оказания помощи из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова Новака.Как сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, на сегодняшний день по программе догазификации в Челябинской области насчитывается 23617 заключенных договоров. "Выполнены работы до границ земельного участка в 9538 домовладениях, подключение выполнено в 3475. В текущем году мы планируем создать возможность в рамках догазификации для подключения более 20 тысяч домовладений", - цитирует пресс-служба минстроя слова Элбакидзе.

https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html

https://ria.ru/20220602/posobiya-1792538084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр новак, алексей текслер, россия, челябинская область, единая россия