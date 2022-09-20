https://ria.ru/20220920/gaz-1818255783.html
"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях
"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях - РИА Новости, 20.09.2022
"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях
"Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
2022-09-20T20:31
экономика
сербия
газпром
группа газ
цены на нефть
алексей миллер
республика сербская
милорад додик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил глава компании Алексей Миллер."Состоялся визит в Российскую Федерацию члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика. По итогам визита председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил: "Газпром поставляет сейчас, и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220920/gaz-1818216890.html
сербия
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, газпром, группа газ, цены на нефть, алексей миллер, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
Экономика, Сербия, Газпром, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Алексей Миллер, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
19:26 20.09.2022 (обновлено: 20:31 20.09.2022)
"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях
Миллер: "Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской в рамках нынешних условий