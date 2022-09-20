https://ria.ru/20220920/gaz-1818255783.html

"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях

"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях - РИА Новости, 20.09.2022

"Газпром" продолжит поставки газа Республике Сербской на нынешних условиях

"Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:26

2022-09-20T19:26

2022-09-20T20:31

экономика

сербия

газпром

группа газ

цены на нефть

алексей миллер

республика сербская

милорад додик

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил глава компании Алексей Миллер."Состоялся визит в Российскую Федерацию члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика. По итогам визита председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил: "Газпром поставляет сейчас, и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220920/gaz-1818216890.html

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экономика, сербия, газпром, группа газ, цены на нефть, алексей миллер, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина