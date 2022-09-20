КМСП предоставила гарантию получившему кредит нижегородскому молокозаводу
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантию на 100 миллионов рублей получившему кредит в размере 1,3 миллиарда рублей нижегородскому молочному заводу, сообщает пресс-служба КМСП.
"Финансирование по сниженной ставке направлено на реконструкцию производственных мощностей и увеличение объема выпуска продукции. В результате реализации проекта на предприятии планируют увеличить годовую выручку с 410 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей. Будут открыты до 80 новых рабочих мест. Объемы переработки молока от производства планируется повысить с 35 тонн в сутки до 300 тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, Корпорация предоставляет инвестиционным проектам предпринимателей различные виды поддержки.
"Такие проекты имеют для региона и жителей стратегическое значение, поскольку позволяют открывать новые рабочие места, пополняют бюджет и стимулируют развитие сопутствующих видов бизнеса", – сказал Исаевич.
Генеральный директор АО "Нижегородский молочный завод №1 Евгений Самойленко со своей стороны отметил, что инвестиционный проект позволит предприятию выйти на новый уровень. По его словам, наряду с ростом объема производства имеющихся видов продукции будет начат выпуск свыше 50 наименований новых видов изделий.