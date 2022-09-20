https://ria.ru/20220920/garantii-1817879593.html

КМСП предоставила гарантию получившему кредит нижегородскому молокозаводу

КМСП предоставила гарантию получившему кредит нижегородскому молокозаводу - РИА Новости, 20.09.2022

КМСП предоставила гарантию получившему кредит нижегородскому молокозаводу

Корпорация МСП предоставила гарантию на 100 миллионов рублей получившему кредит в размере 1,3 миллиарда рублей нижегородскому молочному заводу, сообщает... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:00

2022-09-20T10:00

2022-09-20T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантию на 100 миллионов рублей получившему кредит в размере 1,3 миллиарда рублей нижегородскому молочному заводу, сообщает пресс-служба КМСП.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, Корпорация предоставляет инвестиционным проектам предпринимателей различные виды поддержки."Такие проекты имеют для региона и жителей стратегическое значение, поскольку позволяют открывать новые рабочие места, пополняют бюджет и стимулируют развитие сопутствующих видов бизнеса", – сказал Исаевич.Генеральный директор АО "Нижегородский молочный завод №1 Евгений Самойленко со своей стороны отметил, что инвестиционный проект позволит предприятию выйти на новый уровень. По его словам, наряду с ростом объема производства имеющихся видов продукции будет начат выпуск свыше 50 наименований новых видов изделий.

https://ria.ru/20220727/konsultatsii-1805143238.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика