https://ria.ru/20220920/frantsuzy-1818018759.html

Французов возмутили слова журналиста о "страхе" России перед Украиной

Французов возмутили слова журналиста о "страхе" России перед Украиной - РИА Новости, 20.09.2022

Французов возмутили слова журналиста о "страхе" России перед Украиной

Французское издание Le Figaro опубликовало статью журналиста Тьерри Волтона, который попытался возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:50

2022-09-20T04:50

2022-09-20T04:50

в мире

владимир путин

россия

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сша

евросоюз

le figaro

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Французское издание Le Figaro опубликовало статью журналиста Тьерри Волтона, который попытался возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на СССР, Россию и "автократические элиты" республик, образовавшихся после его распада.Волтон, в частности, выступил с утверждением, что "страх" России перед "распространением украинской свободы" послужил одной из причин спецоперации на Украине. Он также заявил, что поскольку "российский жандарм" сейчас "очень занят" на Украине, "его бывшие колонии вновь начали выяснять отношения".Публикация вызвала резкую критику читателей в комментариях."Это США всюду сеют нестабильность. Они этому научились еще до своего превращения в супердержаву, когда им понадобилось наводить свои порядки в Южной Америке. А на постсоветском пространстве у них цель такая же, какая была в странах ЕС: сменить руководство каждой страны и поставить у власти своих пуделей. Задача этих пуделей – разорвать связи с Россией и заменить их американским влиянием", - написал Diogene."А, по-моему, вы забываете, что Украина была очень лояльной советской республикой. И сегодня множество былых советских начальников советскими цензурными методами искореняют инакомыслие и память о прошлом на Украине. И такие люди там есть во всех эшелонах власти", - заметил Steaks-frites."Почему опять воспламеняются войны в бывших советских республиках? Потому что (президент США Джо – ред.) Байден, видя, что конфликт на Украине и вызванные им санкции не дают желаемого разрушения экономики России, решил поджечь Россию по всему периметру. Он хочет поджечь российские "протектораты" в бывшем СССР", - указал Curieux.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220914/lyayen-1816839463.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, le figaro