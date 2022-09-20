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В Петербурге завершился ХХII форум по коммуникациям Baltic Weekend 2022

В Петербурге завершился ХХII форум по коммуникациям Baltic Weekend 2022 - РИА Новости, 20.09.2022

В Петербурге завершился ХХII форум по коммуникациям Baltic Weekend 2022

15 и 16 сентября 2022 в Санкт-Петербурге прошел XXII международный форум Baltic Weekend. На протяжении двух дней участники разбирали актуальные кейсы индустрии, РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:34

2022-09-20T14:34

2022-09-20T14:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 20 сен — Пресс-служба Baltic Weekend. 15 и 16 сентября 2022 в Санкт-Петербурге прошел XXII международный форум Baltic Weekend. На протяжении двух дней участники разбирали актуальные кейсы индустрии, обсуждали изменения коммуникационной сферы и анализировали главные тренды PR-рынка.Согласно многолетней традиции, форум открыл генеральный директор SPN Communications, вице-президент, РАСО и председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников: "В этом году на форуме встретились более 400 участников и более 90 спикеров. Программа обещает быть очень насыщенной и интересной".Первое событие первого дня – пленарное заседание Форума открыл директор Группы компаний "Департамент коммуникаций" Станислав Апетьян. В повестке эксперта: изменения трафика потребления медиа в социальных сетях и вопрос о том, какое приложение сейчас в ТОПе у пользователей.Одной из ключевых тем всего форума стала новая идентичность: как бизнес и сфера коммуникаций ощущают себя в обновленных реалиях. На дискуссии первого дня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ заметил, что современному человеку "нужно научиться жить и коммуницировать в многопоколенном обществе". Советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко в своей речи об отношениях бизнеса и государства подчеркнула следующее: "У общества есть запрос на синхронизацию с теми ценностями государства, на которые оно опирается в своих коммуникационных моделях".Вечер первого дня завершился церемонией награждения PROBA Awards. По итогам дебатов был определен "Специалист года", в 2022 году им стала руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия Сегодня" Анна Старкова. Также, по решению жюри, была утверждена уникальная награда – Специальный приз, его получил проект, логика которого не вписалась в конкретную номинацию, но покорила сердца экспертов – "Твоё тело не из мрамора – позаботься о себе вовремя", проект футбольного клуба Зенит. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад вразвитие отрасли, стал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.В течение двух дней в рамках деловой программы Baltic Weekend прошло шесть круглых столов, посвященных важным вопросам коммуникационной индустрии, среди них: позиционирование СМИ в нынешних условиях и форматы, которые работают; взаимодействие розничных инвесторов и PR; медиапотребление и инструменты PR на рынке Востока.16 сентября, во второй день Baltic Weekend участники имели возможность присоединиться к дискуссиям на темы развития GR-коммуникаций и управления репутацией брендов. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group: "Современные компании делятся на тех, кто считает, что модерировать контент на площадке необходимо, и на тех, кто противится этому. Важно знать, что те, кто противятся — проиграют". Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации отметила, что сейчас нужно дать полнейшую свободу, не нарушать человеческой заповеди: "Частная инициатива должна быть поддержана".Организационный комитет Baltic Weekend искренне благодарит участников и с нетерпением ждёт встречи в следующем году.Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Партнеры Baltic Weekend 2022 - Официальное информационное агентство: РИА Новости; Информационный партнер Изолента.LiveВозрастная категория форума 16+Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы