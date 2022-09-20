https://ria.ru/20220920/forum-1818063735.html

РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц

РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц - РИА Новости, 20.09.2022

РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:06

2022-09-20T11:06

2022-09-20T11:06

россия

москва

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", сообщает центр."Каждый из дней Форума будет посвящен одному треку. Первый день, 20 октября – вопросам экспорта, которые может решить и решает государство. Это пересмотр и адаптация механизмов внешнеэкономического взаимодействия России в условиях современных геополитических реалий, формирование новой географии экспорта и векторов кооперации на международном рынке, меры поддержки экспортеров и новые возможности странового бренда "Сделано в России", - сообщает РЭЦ.Второй день, 21 октября – посвящен бизнесу. Главные темы для обсуждения – возможности для российского бизнеса на международных рынках, новые логистические пути и транспортные коридоры, платформенные решения для развития экспортной экосистемы, инструменты финансового рынка и платежная инфраструктура.В последний день, 22 октября, пройдёт практикум для бизнеса от лидеров-предпринимателей, экспертов маркетинга и ведущих экономистов; инструкции по выходу на международные рынки, поиск новых экспортных ниш и обсуждение вопросов работы экспортеров в современных условиях.

https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, российский экспортный центр (рэц)