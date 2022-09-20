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РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц
РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц - РИА Новости, 20.09.2022
РЭЦ: экспортный форум страны "Сделано в России" начнется через месяц
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:06
2022-09-20T11:06
2022-09-20T11:06
россия
москва
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", сообщает центр."Каждый из дней Форума будет посвящен одному треку. Первый день, 20 октября – вопросам экспорта, которые может решить и решает государство. Это пересмотр и адаптация механизмов внешнеэкономического взаимодействия России в условиях современных геополитических реалий, формирование новой географии экспорта и векторов кооперации на международном рынке, меры поддержки экспортеров и новые возможности странового бренда "Сделано в России", - сообщает РЭЦ.Второй день, 21 октября – посвящен бизнесу. Главные темы для обсуждения – возможности для российского бизнеса на международных рынках, новые логистические пути и транспортные коридоры, платформенные решения для развития экспортной экосистемы, инструменты финансового рынка и платежная инфраструктура.В последний день, 22 октября, пройдёт практикум для бизнеса от лидеров-предпринимателей, экспертов маркетинга и ведущих экономистов; инструкции по выходу на международные рынки, поиск новых экспортных ниш и обсуждение вопросов работы экспортеров в современных условиях.
https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", сообщает центр.
"Каждый из дней Форума будет посвящен одному треку. Первый день, 20 октября – вопросам экспорта, которые может решить и решает государство. Это пересмотр и адаптация механизмов внешнеэкономического взаимодействия России в условиях современных геополитических реалий, формирование новой географии экспорта и векторов кооперации на международном рынке, меры поддержки экспортеров и новые возможности странового бренда "Сделано в России", - сообщает РЭЦ
.
Второй день, 21 октября – посвящен бизнесу. Главные темы для обсуждения – возможности для российского бизнеса на международных рынках, новые логистические пути и транспортные коридоры, платформенные решения для развития экспортной экосистемы, инструменты финансового рынка и платежная инфраструктура.
В последний день, 22 октября, пройдёт практикум для бизнеса от лидеров-предпринимателей, экспертов маркетинга и ведущих экономистов; инструкции по выходу на международные рынки, поиск новых экспортных ниш и обсуждение вопросов работы экспортеров в современных условиях.
"Регистрируйтесь, приходите и выбирайте интересные для себя темы, чтобы быть в курсе последних событий и трендов экспорта", - приглашает РЭЦ.