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Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
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Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций
Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций - РИА Новости, 20.09.2022
Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций
Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД Финляндии. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:07
2022-09-20T16:19
финляндия
евросоюз
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туризм
еврокомиссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД Финляндии."Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России", - говорится в сообщении.Финляндия просит рекомендацию ЕК, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу, уточняет МИД."Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут, уточняет финский МИД.
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финляндия, евросоюз, в мире, еврокомиссия, россия, новости - туризм
Финляндия, Евросоюз, В мире, Туризм, Еврокомиссия, Россия, Новости - Туризм
16:07 20.09.2022 (обновлено: 16:19 20.09.2022)
 
Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций

Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД Финляндии.
"Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России", - говорится в сообщении.
Финляндия просит рекомендацию ЕК, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу, уточняет МИД.
"Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут, уточняет финский МИД.

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