https://ria.ru/20220920/finlyandiya-1818190214.html

Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций

Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций - РИА Новости, 20.09.2022

Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций

Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД Финляндии. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:07

2022-09-20T16:07

2022-09-20T16:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД Финляндии."Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России", - говорится в сообщении.Финляндия просит рекомендацию ЕК, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу, уточняет МИД."Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут, уточняет финский МИД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, евросоюз, в мире, еврокомиссия, россия, новости - туризм