https://ria.ru/20220920/etnoderevnya-1818252236.html
В Астраханской области создадут уникальную этнодеревню
В Астраханской области создадут уникальную этнодеревню - РИА Новости, 20.09.2022
В Астраханской области создадут уникальную этнодеревню
Уникальную этнодеревню, где можно будет познакомиться с традициями разных народов, создадут на территории Астраханской области, сообщает правительство региона... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:07
2022-09-20T19:07
2022-09-20T19:07
общество
игорь бабушкин
астраханская область
приволжский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Уникальную этнодеревню, где можно будет познакомиться с традициями разных народов, создадут на территории Астраханской области, сообщает правительство региона по итогам заседания этноконфессионального совета при губернаторе."Мы видим, что дополнительной точкой притяжения для жителей и гостей Астраханской области может стать проект этнодеревни или этнопарка. Такой формат пользуется большим успехом. Этнопарки официально признаны не только туристическими объектами, но и инструментами этнической консолидации и сохранения самосознания", - цитируются в сообщении слова министра культуры и туризма региона Ольги Прокофьевой.Предполагается, что проект этнодеревни будет представлять собой этнографический комплекс под открытым небом. На территории планируется расположить ремесленные мастерские, сувенирные лавки, сценическую площадку и площадку национальной кухни. Возможно обустройство ипподрома для проведения конных и верблюжьих бегов."Этнодеревня станет местом проведения национальных праздников. Одним из первых событийных мероприятий на этой площадке может стать Всероссийский сабантуй, который запланировано провести в Астраханской области в 2023 году", - сказала Прокофьева. Она добавила, что в качестве площадки для этнодеревни рассматриваются территории в Приволжском районе - недалеко от села Три Протока или около села Яксатово."Я думаю, что необходимость реализации такого проекта на территории Астраханской области назрела уже давно. Такой этнодеревни, как у нас в регионе, мы ни у кого не увидим. Если мы представим все свои культуры, то это будет уникальный проект, и сюда будут стремиться люди", - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.На сегодняшний день в Астраханской области проживают представители 150 национальностей. В регионе работают областные и муниципальные центры народной культуры, ведется научная этнографическая работа, выступают более 120 творческих народных коллективов.
https://ria.ru/20220920/sabantuy-1818195875.html
https://ria.ru/20220919/astrakhan-1817788272.html
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общество, игорь бабушкин, астраханская область, приволжский район
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Приволжский район
В Астраханской области создадут уникальную этнодеревню
На территории Астраханской области создадут уникальную этнодеревню
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Уникальную этнодеревню, где можно будет познакомиться с традициями разных народов, создадут на территории Астраханской области, сообщает правительство региона по итогам заседания этноконфессионального совета при губернаторе.
"Мы видим, что дополнительной точкой притяжения для жителей и гостей Астраханской области может стать проект этнодеревни или этнопарка. Такой формат пользуется большим успехом. Этнопарки официально признаны не только туристическими объектами, но и инструментами этнической консолидации и сохранения самосознания", - цитируются в сообщении слова министра культуры и туризма региона Ольги Прокофьевой.
Предполагается, что проект этнодеревни будет представлять собой этнографический комплекс под открытым небом. На территории планируется расположить ремесленные мастерские, сувенирные лавки, сценическую площадку и площадку национальной кухни. Возможно обустройство ипподрома для проведения конных и верблюжьих бегов.
"Этнодеревня станет местом проведения национальных праздников. Одним из первых событийных мероприятий на этой площадке может стать Всероссийский сабантуй, который запланировано провести в Астраханской области в 2023 году", - сказала Прокофьева. Она добавила, что в качестве площадки для этнодеревни рассматриваются территории в Приволжском районе
- недалеко от села Три Протока или около села Яксатово.
"Я думаю, что необходимость реализации такого проекта на территории Астраханской области назрела уже давно. Такой этнодеревни, как у нас в регионе, мы ни у кого не увидим. Если мы представим все свои культуры, то это будет уникальный проект, и сюда будут стремиться люди", - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
.
На сегодняшний день в Астраханской области проживают представители 150 национальностей. В регионе работают областные и муниципальные центры народной культуры, ведется научная этнографическая работа, выступают более 120 творческих народных коллективов.