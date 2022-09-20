https://ria.ru/20220920/energosnabzhenie-1818039787.html
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов - РИА Новости, 20.09.2022
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов
Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:31
2022-09-20T09:31
2022-09-20T10:41
происшествия
курская область
курчатовский район
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 04.00 мск обесточенными остаются девять трансформаторных подстанций в Льговском и Курчатовском районах - всего без света в девяти населенных пунктах 489 домов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии районах планируется завершить к 12.00 мск вторника.К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 334 человека и 125 единиц техники.
https://ria.ru/20220920/vilfand-1818016129.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курчатовский район
Происшествия, Курская область, Курчатовский район
09:31 20.09.2022 (обновлено: 10:41 20.09.2022)
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов
В двух районах Курской области без света остаются около 500 жилых домов после урагана