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В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов - РИА Новости, 20.09.2022
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В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов - РИА Новости, 20.09.2022
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов
Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:31
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происшествия
курская область
курчатовский район
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 04.00 мск обесточенными остаются девять трансформаторных подстанций в Льговском и Курчатовском районах - всего без света в девяти населенных пунктах 489 домов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии районах планируется завершить к 12.00 мск вторника.К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 334 человека и 125 единиц техники.
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происшествия, курская область, курчатовский район
Происшествия, Курская область, Курчатовский район
09:31 20.09.2022 (обновлено: 10:41 20.09.2022)
 
В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов

В двух районах Курской области без света остаются около 500 жилых домов после урагана

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана в Курской области
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 04.00 мск обесточенными остаются девять трансформаторных подстанций в Льговском и Курчатовском районах - всего без света в девяти населенных пунктах 489 домов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии районах планируется завершить к 12.00 мск вторника.
К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 334 человека и 125 единиц техники.
Последствия урагана в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
03:15
Вильфанд рассказал, можно ли было предсказать смерч в Курске
 
ПроисшествияКурская областьКурчатовский район
 
 
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