https://ria.ru/20220920/energosnabzhenie-1818039787.html

В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов

В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов - РИА Новости, 20.09.2022

В Курской области без энергоснабжения остаются около 500 жилых домов

Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:31

2022-09-20T09:31

2022-09-20T10:41

происшествия

курская область

курчатовский район

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 500 жилых домов остаются без энергоснабжения в двух районах Курской области после мощного воздействия урагана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 04.00 мск обесточенными остаются девять трансформаторных подстанций в Льговском и Курчатовском районах - всего без света в девяти населенных пунктах 489 домов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии районах планируется завершить к 12.00 мск вторника.К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 334 человека и 125 единиц техники.

https://ria.ru/20220920/vilfand-1818016129.html

курская область

курчатовский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курская область, курчатовский район