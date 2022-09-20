https://ria.ru/20220920/energetika-1818198081.html
В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС
В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС - РИА Новости, 20.09.2022
В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС
Ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке из-за отношения стран Запада к России, способна значительно навредить европейской экономике, заявила обозреватель... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:26
2022-09-20T16:26
2022-09-20T17:43
в мире
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
александр новак
россия
европа
болгария
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке из-за отношения стран Запада к России, способна значительно навредить европейской экономике, заявила обозреватель портала Dir.bg Маринела Арабаджиева.По ее словам, ограничения ЕС на поставки российских энергоресурсов привели к неконтролируемому росту цен на них, что с большей вероятностью повлияет на все энергоемкие отрасли экономики. Резкое ухудшение ситуации может совпасть с промежуточными выборами в США, добавила эксперт.Самые жестокие условия для Европы могут наступить в случае, если западная система одновременно лишится как газа, так и нефти из России. Также Арабаджиева предположила, какая из стран Евросоюза сильнее пострадает от дефицита энергии."Россия может управлять ситуацией так, чтобы прекращение импорта российской нефти совпало с прекращением подачи газа. Больше всего это затронет Германию, не меньшее влияние будет и на другие страны, что приведет к перераспределению газа из других источников импорта и закрытию заводов. Не следует исключать, что это совпадет с высокими ценами на нефть. <...> На данный момент европейский газовый рынок практически сломан, что влияет на международный газовый рынок", — считает обозреватель.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ. Ситуация с кризисом производства повлияла и на другие сферы экономики.Как отмечал президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817800729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, цены на нефть, паоло джентилони, александр новак, россия, европа, болгария, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Александр Новак, Россия, Европа, Болгария, Еврокомиссия, Евросоюз
16:26 20.09.2022 (обновлено: 17:43 20.09.2022)
В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС
Dir.bg: экономика ЕС будет сломлена, если одновременно лишится российских нефти и газа
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке из-за отношения стран Запада к России, способна значительно навредить европейской экономике, заявила обозреватель портала Dir.bg
Маринела Арабаджиева.
"Цены будут расти независимо от того, есть ограничения на покупки или нет. <...> Эксперты уверены, что политика, которую проводят европейские власти, не только может, но и в целом будет опасна для западной экономики", — написала журналист.
По ее словам, ограничения ЕС на поставки российских энергоресурсов привели к неконтролируемому росту цен на них, что с большей вероятностью повлияет на все энергоемкие отрасли экономики. Резкое ухудшение ситуации может совпасть с промежуточными выборами в США, добавила эксперт.
Самые жестокие условия для Европы могут наступить в случае, если западная система одновременно лишится как газа, так и нефти из России. Также Арабаджиева предположила, какая из стран Евросоюза сильнее пострадает от дефицита энергии.
"Россия может управлять ситуацией так, чтобы прекращение импорта российской нефти совпало с прекращением подачи газа. Больше всего это затронет Германию, не меньшее влияние будет и на другие страны, что приведет к перераспределению газа из других источников импорта и закрытию заводов. Не следует исключать, что это совпадет с высокими ценами на нефть. <...> На данный момент европейский газовый рынок практически сломан, что влияет на международный газовый рынок", — считает обозреватель.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ. Ситуация с кризисом производства повлияла и на другие сферы экономики.
Как отмечал президент России Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.