22:02 20.09.2022 (обновлено: 22:24 20.09.2022)
США заключили контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Пентагон: США заключили контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade для Украины
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Минобороны США заключило контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600 для поставок на Украину на сумму 2,2 миллиона долларов, следует из опубликованной во вторник отчетности Пентагона "Действия по контрактам для Украины".
"Оборудование - Switchblade 600, сумма - $2,2 млн, подрядчик - AeroVironment", - указано в документе.
Согласно отчетности, контракт был заключен 15 сентября.
По данным издания Defence News, американские военные планировали заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600 в сентябре спустя пять месяцев после объявления о выделении Киеву указанной военной помощи.
AeroVironment является частным предприятием, которое производит указанные барражирующие боеприпасы.
Ранее США уже направляли Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300, отличающиеся от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600 может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут, согласно данным производителя.
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