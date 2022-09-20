https://ria.ru/20220920/drony-kamikadze-1818289638.html

США заключили контракт на производство дронов-камикадзе для Украины

США заключили контракт на производство дронов-камикадзе для Украины - РИА Новости, 20.09.2022

США заключили контракт на производство дронов-камикадзе для Украины

Минобороны США заключило контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600 для поставок на Украину на сумму 2,2 миллиона долларов, следует из... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:02

2022-09-20T22:02

2022-09-20T22:24

специальная военная операция на украине

сша

украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Минобороны США заключило контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600 для поставок на Украину на сумму 2,2 миллиона долларов, следует из опубликованной во вторник отчетности Пентагона "Действия по контрактам для Украины"."Оборудование - Switchblade 600, сумма - $2,2 млн, подрядчик - AeroVironment", - указано в документе.Согласно отчетности, контракт был заключен 15 сентября.По данным издания Defence News, американские военные планировали заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600 в сентябре спустя пять месяцев после объявления о выделении Киеву указанной военной помощи.AeroVironment является частным предприятием, которое производит указанные барражирующие боеприпасы.Ранее США уже направляли Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300, отличающиеся от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600 может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут, согласно данным производителя.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220920/vuchich-1818287716.html

https://ria.ru/20220920/nato-1818170551.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, министерство обороны сша, в мире, сергей лавров, россия, нато