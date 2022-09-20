https://ria.ru/20220920/donbass-1818225632.html
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса - РИА Новости, 20.09.2022
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что цель спецоперации по освобождению Донбасса будет достигнута, обратного пути уже нет. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:25
2022-09-20T17:25
2022-09-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что цель спецоперации по освобождению Донбасса будет достигнута, обратного пути уже нет.Референдум по вхождению ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
17:25 20.09.2022 (обновлено: 17:33 20.09.2022)
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса
Глава ЛНР Пасечник выразил уверенность в достижении цели по освобождению Донбасса