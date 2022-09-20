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Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818225632.html
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса - РИА Новости, 20.09.2022
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что цель спецоперации по освобождению Донбасса будет достигнута, обратного пути уже нет. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:25
2022-09-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что цель спецоперации по освобождению Донбасса будет достигнута, обратного пути уже нет.Референдум по вхождению ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
17:25 20.09.2022 (обновлено: 17:33 20.09.2022)
 
Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса

Глава ЛНР Пасечник выразил уверенность в достижении цели по освобождению Донбасса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что цель спецоперации по освобождению Донбасса будет достигнута, обратного пути уже нет.
"Президент Владимир Владимирович Путин заверил, что Россия поможет освободить всю территорию Донбасса от укронацистов. Нет никаких сомнений в том, что эта цель спецоперации будет достигнута. Обратного пути уже нет. Только вместе и только с Россией мы выстоим и победим!" - написал Пасечник в Telegram.
Референдум по вхождению ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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