Пасечник выразил уверенность в освобождении Донбасса

"Президент Владимир Владимирович Путин заверил, что Россия поможет освободить всю территорию Донбасса от укронацистов. Нет никаких сомнений в том, что эта цель спецоперации будет достигнута. Обратного пути уже нет. Только вместе и только с Россией мы выстоим и победим!" - написал Пасечник в Telegram.