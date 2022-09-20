https://ria.ru/20220920/donbass-1818206278.html
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД - РИА Новости, 20.09.2022
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:42
2022-09-20T16:42
2022-09-20T16:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
андрей картаполов
референдум в донбассе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил России."В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций", - приводит слова Картаполова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20220609/veterany-1794400693.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:42 20.09.2022 (обновлено: 16:48 20.09.2022)
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД
Депутат Картаполов заявил, что добровольцы из ДНР и ЛНР смогут стать российскими военными