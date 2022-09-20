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Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818206278.html
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД - РИА Новости, 20.09.2022
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:42
2022-09-20T16:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
андрей картаполов
референдум в донбассе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил России."В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций", - приводит слова Картаполова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, андрей картаполов, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Референдум в Донбассе, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
16:42 20.09.2022 (обновлено: 16:48 20.09.2022)
 
Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД

Депутат Картаполов заявил, что добровольцы из ДНР и ЛНР смогут стать российскими военными

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил России.
"В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций", - приводит слова Картаполова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФАндрей КартаполовРеферендум в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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