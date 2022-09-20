https://ria.ru/20220920/donbass-1818206278.html

Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД

Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД - РИА Новости, 20.09.2022

Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными, заявили в ГД

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:42

2022-09-20T16:42

2022-09-20T16:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

госдума рф

андрей картаполов

референдум в донбассе

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ добровольцы этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил России."В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций", - приводит слова Картаполова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20220609/veterany-1794400693.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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