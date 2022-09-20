https://ria.ru/20220920/donbass-1818162835.html

Глава ДНР уверен в результатах референдума

Глава ДНР уверен в результатах референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Глава ДНР уверен в результатах референдума

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:04

2022-09-20T15:04

2022-09-20T15:18

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

в мире

референдум в донбассе

донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР."Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818164579.html

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Дарья Буймова

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