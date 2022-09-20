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Глава ДНР уверен в результатах референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Глава ДНР уверен в результатах референдума
Глава ДНР уверен в результатах референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Глава ДНР уверен в результатах референдума
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:04
2022-09-20T15:18
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
в мире
референдум в донбассе
донбасс
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР."Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, в мире, референдум в донбассе, донбасс, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, В мире, Референдум в Донбассе, Донбасс, Владимир Путин
15:04 20.09.2022 (обновлено: 15:18 20.09.2022)
 
Глава ДНР уверен в результатах референдума

Глава ДНР Пушилин заявил, что уверен в результатах референдума о присоединении к России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.
Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР.
"Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВ миреРеферендум в ДонбассеДонбассВладимир Путин
 
 
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