https://ria.ru/20220920/donbass-1818162835.html
Глава ДНР уверен в результатах референдума
Глава ДНР уверен в результатах референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Глава ДНР уверен в результатах референдума
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:04
2022-09-20T15:04
2022-09-20T15:18
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
в мире
референдум в донбассе
донбасс
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР."Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818164579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, в мире, референдум в донбассе, донбасс, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, В мире, Референдум в Донбассе, Донбасс, Владимир Путин
15:04 20.09.2022 (обновлено: 15:18 20.09.2022)
Глава ДНР уверен в результатах референдума
Глава ДНР Пушилин заявил, что уверен в результатах референдума о присоединении к России