https://ria.ru/20220920/donbass-1818161299.html
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
евгений балицкий
россия
луганская народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой."Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать", - заявил глава ДНР на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, нато, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
15:00 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум
Глава ДНР Пушилин о референдуме: Донбасс возвращается домой