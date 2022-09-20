Рейтинг@Mail.ru
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818161299.html
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
евгений балицкий
россия
луганская народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_916dc242b05d17e7008d35155718889c.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой."Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать", - заявил глава ДНР на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa43c2105969e1727d6b5d4ba1c0ee95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, нато, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
15:00 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Пушилин прокомментировал предстоящий референдум

Глава ДНР Пушилин о референдуме: Донбасс возвращается домой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой.
"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать", - заявил глава ДНР на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений БалицкийРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала