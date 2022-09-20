https://ria.ru/20220920/donbass-1818161299.html

Пушилин прокомментировал предстоящий референдум

Пушилин прокомментировал предстоящий референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин прокомментировал предстоящий референдум

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

евгений балицкий

россия

луганская народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя грядущие референдумы, заявил, что Донбасс возвращается домой."Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать", - заявил глава ДНР на чрезвычайном пленарном заседании Народного совета.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, нато, донецкая народная республика, референдум в донбассе