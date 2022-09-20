14:32 20.09.2022 (обновлено: 14:55 20.09.2022)
Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил Лавров
Лавров: ситуация показывает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проведение референдумов в ЛНР и ДНР.
"Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео ответа размещено в Telegram-канале Зарубина.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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