https://ria.ru/20220920/donbass-1818147310.html

Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил Лавров

Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2022

Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил Лавров

Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проведение референдумов в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:32

2022-09-20T14:32

2022-09-20T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проведение референдумов в ЛНР и ДНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр