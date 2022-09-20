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Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818105315.html
Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак
Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак
Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:56
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
политика
андрей турчак
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательной пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия", - приводят слова Турчака в пресс-службе партии.Он уточнил, что вхождение в состав России – то, чего Донбасс добивался восемь лет: в мае 2014-го жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать - хотели стать частью России. "Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей. СВО четко показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто - мачеха. Судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий - быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.ферендума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html
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донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донбасс, россия, политика, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Политика, Андрей Турчак, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
12:56 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак

Турчак: честное и открытое голосование закрепит де-юре результаты референдума в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательной пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия", - приводят слова Турчака в пресс-службе партии.
Баннер с Александром Невским в центре Луганска
Вчера, 10:05Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
Он уточнил, что вхождение в состав России – то, чего Донбасс добивался восемь лет: в мае 2014-го жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать - хотели стать частью России. "Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей. СВО четко показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто - мачеха. Судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий - быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.ферендума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияПолитикаАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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