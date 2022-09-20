12:56 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак
Турчак: честное и открытое голосование закрепит де-юре результаты референдума в Донбассе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательной пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия", - приводят слова Турчака в пресс-службе партии.
Он уточнил, что вхождение в состав России – то, чего Донбасс добивался восемь лет: в мае 2014-го жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать - хотели стать частью России. "Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей. СВО четко показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто - мачеха. Судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий - быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.ферендума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.
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