https://ria.ru/20220920/donbass-1818105315.html

Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак

Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум де-юре закрепит статус Донбасса, заявил Турчак

Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:56

2022-09-20T12:56

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

политика

андрей турчак

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Честное и открытое голосование закрепит де-юре раз и навсегда то, что уже известно де-факто: Донбасс и освобождённые территории – это Россия, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательной пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия", - приводят слова Турчака в пресс-службе партии.Он уточнил, что вхождение в состав России – то, чего Донбасс добивался восемь лет: в мае 2014-го жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать - хотели стать частью России. "Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей. СВО четко показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто - мачеха. Судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий - быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.ферендума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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