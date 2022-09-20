https://ria.ru/20220920/donbass-1818058115.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:44

2022-09-20T10:44

2022-09-20T10:44

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.22 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.35 мск - по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 9.42 мск - по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220920/obstrely-1818053453.html

https://ria.ru/20220920/dnr-1818032706.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сцкк, нато