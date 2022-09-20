Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов
В Донецке заявили, что ВСУ за полчаса выпустили по территории ДНР 17 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.22 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 9.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.35 мск - по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 9.42 мск - по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.