https://ria.ru/20220920/donbass-1818041821.html

В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"

В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России" - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"

Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:37

2022-09-20T09:37

2022-09-20T09:37

дмитрий белик

денис пушилин

севастополь

леонид пасечник

россия

донбасс

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России."Сегодня наша страна вместе с народными республиками Донбасса выполняет хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине. В этой операции жители Донбасса не просто ассистенты, а такие же оперирующие хирурги. Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, референдум по воссоединению с Россией для Донбасса – это как "глоток воздуха полной грудью"."Мы обязаны это право им предоставить. Сегодня люди с Донбасса на передовой вместе с нами воюют за Россию и во благо России. Они не просто наши союзники, они и мы – это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад", - сказал Белик.

https://ria.ru/20220919/zyuganov-1817994881.html

https://ria.ru/20220919/referendum-1817978782.html

севастополь

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донбасс

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Дарья Буймова

дмитрий белик, денис пушилин, севастополь, леонид пасечник, россия, донбасс, госдума рф, в мире