В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"
Депутат Госдумы Белик заявил, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
"Сегодня наша страна вместе с народными республиками Донбасса выполняет хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине. В этой операции жители Донбасса не просто ассистенты, а такие же оперирующие хирурги. Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, референдум по воссоединению с Россией для Донбасса – это как "глоток воздуха полной грудью".
"Мы обязаны это право им предоставить. Сегодня люди с Донбасса на передовой вместе с нами воюют за Россию и во благо России. Они не просто наши союзники, они и мы – это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад", - сказал Белик.