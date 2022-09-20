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В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России" - РИА Новости, 20.09.2022
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В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"
В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России" - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"
Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:37
2022-09-20T09:37
дмитрий белик
денис пушилин
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России."Сегодня наша страна вместе с народными республиками Донбасса выполняет хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине. В этой операции жители Донбасса не просто ассистенты, а такие же оперирующие хирурги. Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, референдум по воссоединению с Россией для Донбасса – это как "глоток воздуха полной грудью"."Мы обязаны это право им предоставить. Сегодня люди с Донбасса на передовой вместе с нами воюют за Россию и во благо России. Они не просто наши союзники, они и мы – это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад", - сказал Белик.
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дмитрий белик, денис пушилин, севастополь, леонид пасечник, россия, донбасс, госдума рф, в мире
Дмитрий Белик, Денис Пушилин, Севастополь, Леонид Пасечник, Россия, Донбасс, Госдума РФ, В мире
09:37 20.09.2022
 
В Госдуме заявили, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"

Депутат Госдумы Белик заявил, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Народные республики Донбасса заслужили быть частью России, они сполна прошли свой пусть противостояния с киевским режимом, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 21:46
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
"Сегодня наша страна вместе с народными республиками Донбасса выполняет хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине. В этой операции жители Донбасса не просто ассистенты, а такие же оперирующие хирурги. Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, референдум по воссоединению с Россией для Донбасса – это как "глоток воздуха полной грудью".
"Мы обязаны это право им предоставить. Сегодня люди с Донбасса на передовой вместе с нами воюют за Россию и во благо России. Они не просто наши союзники, они и мы – это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад", - сказал Белик.
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Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР
 
Дмитрий БеликДенис ПушилинСевастопольЛеонид ПасечникРоссияДонбассГосдума РФВ мире
 
 
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