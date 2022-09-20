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ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума - РИА Новости, 20.09.2022
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила список документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме, сказал в ходе... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила список документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме, сказал в ходе заседания глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Среди документов мы видим паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверение личности, военный билет солдата, военный билет офицера запаса, адресная справка миграционной службы, паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории Донецкой Народной Республики, а также иной документ, удостоверяющий личность, выданный полномочным органом...Кто за чтобы принять и утвердить список документов, удостоверяющий личность участника референдума? Единогласно", - сказал председатель ЦИК ДНР в ходе заседания.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума
ЦИК ДНР утвердил перечень документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме