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ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dokumenty-1818256266.html
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума - РИА Новости, 20.09.2022
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила список документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме, сказал в ходе... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
цик днр
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила список документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме, сказал в ходе заседания глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Среди документов мы видим паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверение личности, военный билет солдата, военный билет офицера запаса, адресная справка миграционной службы, паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории Донецкой Народной Республики, а также иной документ, удостоверяющий личность, выданный полномочным органом...Кто за чтобы принять и утвердить список документов, удостоверяющий личность участника референдума? Единогласно", - сказал председатель ЦИК ДНР в ходе заседания.
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в мире, донецкая народная республика, украина, цик днр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе
19:26 20.09.2022
 
ЦИК ДНР утвердил список документов, удостоверяющих личность для референдума

ЦИК ДНР утвердил перечень документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила список документов, удостоверяющих личность для участия в референдуме, сказал в ходе заседания глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"Среди документов мы видим паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверение личности, военный билет солдата, военный билет офицера запаса, адресная справка миграционной службы, паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории Донецкой Народной Республики, а также иной документ, удостоверяющий личность, выданный полномочным органом...Кто за чтобы принять и утвердить список документов, удостоверяющий личность участника референдума? Единогласно", - сказал председатель ЦИК ДНР в ходе заседания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЦИК ДНРРеферендум в Донбассе
 
 
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