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Недельные расходы россиян продолжили расти, сообщили аналитики
Недельные расходы россиян продолжили расти, сообщили аналитики - РИА Новости, 20.09.2022
Недельные расходы россиян продолжили расти, сообщили аналитики
Недельные расходы россиян за период с 12 по 18 сентября увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%, средний чек - на 2,7%, следует из данных... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:19
2022-09-20T12:19
2022-09-20T12:19
экономика
ромир
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 12 по 18 сентября увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%, средний чек - на 2,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".Уточняется, что до этого, на неделе с 5 по 11 сентября, расходы выросли на 2,3%, а средний чек - на 1,1%."В период с 12 по 18 сентября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%. Индекс недельных расходов составил 5616 рублей", - говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 9,1%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 2,7%. Средняя стоимость одной покупки составила 683 рубля", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6,2%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ромир , россия
Экономика, Ромир , Россия
Недельные расходы россиян продолжили расти, сообщили аналитики
"Ромир": недельные расходы россиян выросли на три процента, средний чек — на 2,7 процента
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Недельные расходы россиян за период с 12 по 18 сентября увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%, средний чек - на 2,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир
".
Уточняется, что до этого, на неделе с 5 по 11 сентября, расходы выросли на 2,3%, а средний чек - на 1,1%.
"В период с 12 по 18 сентября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%. Индекс недельных расходов составил 5616 рублей", - говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 9,1%.
"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 2,7%. Средняя стоимость одной покупки составила 683 рубля", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6,2%.
Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.