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Тверские власти расширили региональную программу догазификации - РИА Новости, 20.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html
Тверские власти расширили региональную программу догазификации
Тверские власти расширили региональную программу догазификации - РИА Новости, 20.09.2022
Тверские власти расширили региональную программу догазификации
Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:47
2022-09-20T17:47
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В регионе дополнительно будут газифицированы 1354 домовладений в 38 населенных пунктах, всего же до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к 8317 домам в 27 муниципалитетах региона. На текущий момент уже газифицированы более 4,9 тысяч домовладений.Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
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игорь руденя, жкх
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ
17:47 20.09.2022
 

Тверские власти расширили региональную программу догазификации

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДогазификация
Догазификация - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Догазификация. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе дополнительно будут газифицированы 1354 домовладений в 38 населенных пунктах, всего же до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к 8317 домам в 27 муниципалитетах региона. На текущий момент уже газифицированы более 4,9 тысяч домовладений.
"Сегодня тема догазификации начинает развиваться в новой плоскости – доступность газа повышается, увеличивается число домовладений, которые могут войти в программу по бесплатному подключению. Для нас важно, чтобы данная работа продолжала идти в высоком темпе", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
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20 мая, 15:15Тверская область
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации
 
Тверская областьИгорь РуденяЖКХ
 
 
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