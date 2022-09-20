https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html
Тверские власти расширили региональную программу догазификации
Тверские власти расширили региональную программу догазификации - РИА Новости, 20.09.2022
Тверские власти расширили региональную программу догазификации
Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:47
2022-09-20T17:47
2022-09-20T17:47
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В регионе дополнительно будут газифицированы 1354 домовладений в 38 населенных пунктах, всего же до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к 8317 домам в 27 муниципалитетах региона. На текущий момент уже газифицированы более 4,9 тысяч домовладений.Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жкх
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе дополнительно будут газифицированы 1354 домовладений в 38 населенных пунктах, всего же до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к 8317 домам в 27 муниципалитетах региона. На текущий момент уже газифицированы более 4,9 тысяч домовладений.
"Сегодня тема догазификации начинает развиваться в новой плоскости – доступность газа повышается, увеличивается число домовладений, которые могут войти в программу по бесплатному подключению. Для нас важно, чтобы данная работа продолжала идти в высоком темпе", – отметил губернатор региона Игорь Руденя
.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.