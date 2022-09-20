https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html

Тверские власти расширили региональную программу догазификации

Тверские власти расширили региональную программу догазификации - РИА Новости, 20.09.2022

Тверские власти расширили региональную программу догазификации

Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:47

2022-09-20T17:47

2022-09-20T17:47

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Тверской области скорректировали региональную программу догазификации, изменения внесены во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В регионе дополнительно будут газифицированы 1354 домовладений в 38 населенных пунктах, всего же до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к 8317 домам в 27 муниципалитетах региона. На текущий момент уже газифицированы более 4,9 тысяч домовладений.Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, жкх