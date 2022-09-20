https://ria.ru/20220920/dobrovoltsy-1818251059.html
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов - РИА Новости, 20.09.2022
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов
Первый добровольческий батальон в Запорожской области будет состоять из 240 человек, они пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать свои города РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:04
2022-09-20T19:04
2022-09-20T19:04
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первый добровольческий батальон в Запорожской области будет состоять из 240 человек, они пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать свои города от диверсионно-разведывательных групп, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы первый батальон в Запорожской области будем создавать в количестве примерно 240 человек, это две роты. Это то количество, которое мы предварительно видим по тем мужчинам, которые сами приходят и заявляют желание защищать свои города ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Это люди, которые вряд ли пойдут на нулевую отметку боестолкновений, потому что у них недостаточно военной подготовки. А без военной подготовки их никто туда не отправит - мы не украинская армия. Эти батальоны будут проходить военную подготовку пока для защиты своей земли, своих городов - в первую очередь от ДРГ", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818206278.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, В мире, Запорожская область
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов
Балицкий: добровольческие батальоны в Запорожской области будут защищать города от ДРГ