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Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dobrovoltsy-1818251059.html
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов - РИА Новости, 20.09.2022
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов
Первый добровольческий батальон в Запорожской области будет состоять из 240 человек, они пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать свои города РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:04
2022-09-20T19:04
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первый добровольческий батальон в Запорожской области будет состоять из 240 человек, они пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать свои города от диверсионно-разведывательных групп, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы первый батальон в Запорожской области будем создавать в количестве примерно 240 человек, это две роты. Это то количество, которое мы предварительно видим по тем мужчинам, которые сами приходят и заявляют желание защищать свои города ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Это люди, которые вряд ли пойдут на нулевую отметку боестолкновений, потому что у них недостаточно военной подготовки. А без военной подготовки их никто туда не отправит - мы не украинская армия. Эти батальоны будут проходить военную подготовку пока для защиты своей земли, своих городов - в первую очередь от ДРГ", - добавил он.
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евгений балицкий, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, В мире, Запорожская область
19:04 20.09.2022
 
Глава Запорожской администрации назвал задачи добровольческих батальонов

Балицкий: добровольческие батальоны в Запорожской области будут защищать города от ДРГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первый добровольческий батальон в Запорожской области будет состоять из 240 человек, они пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать свои города от диверсионно-разведывательных групп, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы первый батальон в Запорожской области будем создавать в количестве примерно 240 человек, это две роты. Это то количество, которое мы предварительно видим по тем мужчинам, которые сами приходят и заявляют желание защищать свои города ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Это люди, которые вряд ли пойдут на нулевую отметку боестолкновений, потому что у них недостаточно военной подготовки. А без военной подготовки их никто туда не отправит - мы не украинская армия. Эти батальоны будут проходить военную подготовку пока для защиты своей земли, своих городов - в первую очередь от ДРГ", - добавил он.

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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийВ миреЗапорожская область
 
 
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