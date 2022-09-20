https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818119075.html
Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство
Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:28
2022-09-20T13:28
2022-09-20T14:19
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.
https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, россия, общество, андрей клишас
Госдума РФ, Россия, Общество, Андрей Клишас
13:28 20.09.2022 (обновлено: 14:19 20.09.2022)
Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство
Госдума одобрила поправку о наказании за неявку на военную службу или дезертирство
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект
с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.
Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас
и Ольга Ковитиди
.
Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.
"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — говорится в тексте поправок.
Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.
Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.
Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.