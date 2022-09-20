https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818119075.html

Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство

Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство - РИА Новости, 20.09.2022

Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:28

2022-09-20T13:28

2022-09-20T14:19

госдума рф

россия

общество

андрей клишас

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.

https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, общество, андрей клишас