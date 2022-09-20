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В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки - РИА Новости, 20.09.2022
В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
Число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, призвав вакцинироваться и носить... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:02
2022-09-20T01:02
2022-09-20T01:51
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, призвав вакцинироваться и носить маски.Чуланов отметил, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. "Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", - указал он.Инфекционист также подчеркнул важность вакцинации от гриппа из-за роста уровня заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, никаких противопоказаний и рисков нет.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-18 в сентябре. Она также обратила внимание, что стало больше пациентов с симптомами ковида. В стране, по её словам, доминирует штамм "омикрон-ВА.5".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
01:02 20.09.2022 (обновлено: 01:51 20.09.2022)
В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
Инфекционист Чуланов допустил рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, заявил
главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, призвав вакцинироваться и носить маски.
"Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", - сказал он в интервью газете "Известия".
Чуланов отметил, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. "Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", - указал он.
Инфекционист также подчеркнул важность вакцинации от гриппа из-за роста уровня заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, никаких противопоказаний и рисков нет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-18 в сентябре. Она также обратила внимание, что стало больше пациентов с симптомами ковида. В стране, по её словам, доминирует штамм "омикрон-ВА.5".