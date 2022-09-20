https://ria.ru/20220920/covid-19-1818010324.html

В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки

В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки - РИА Новости, 20.09.2022

В Минздраве допустили рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки

Число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, призвав вакцинироваться и носить... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:02

2022-09-20T01:02

2022-09-20T01:51

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, призвав вакцинироваться и носить маски.Чуланов отметил, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. "Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", - указал он.Инфекционист также подчеркнул важность вакцинации от гриппа из-за роста уровня заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, никаких противопоказаний и рисков нет.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-18 в сентябре. Она также обратила внимание, что стало больше пациентов с симптомами ковида. В стране, по её словам, доминирует штамм "омикрон-ВА.5".

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/konvasel-1817919150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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