https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818161157.html

Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы

Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 20.09.2022

Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы

Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:17

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетку, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Государственную Думу вместе с основным финансовым законом страны - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.... Вчера проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены президенту", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.Глава правительства добавил, что проект бюджета учитывает основные вызовы и возможные риски для российской экономики."Глава государства подчеркнул важность сохранения линий на устойчивость и сбалансированность. Это необходимо для уверенного и последовательного решения задач по модернизации нашей экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и помощи регионам", - отметил он.

https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин