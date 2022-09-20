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Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 20.09.2022
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Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы
Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 20.09.2022
Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы
Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:17
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетку, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Государственную Думу вместе с основным финансовым законом страны - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.... Вчера проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены президенту", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.Глава правительства добавил, что проект бюджета учитывает основные вызовы и возможные риски для российской экономики."Глава государства подчеркнул важность сохранения линий на устойчивость и сбалансированность. Это необходимо для уверенного и последовательного решения задач по модернизации нашей экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и помощи регионам", - отметил он.
https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:00 20.09.2022 (обновлено: 15:17 20.09.2022)
 
Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы

Правительство в понедельник представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетку, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Государственную Думу вместе с основным финансовым законом страны - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.... Вчера проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены президенту", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
Глава правительства добавил, что проект бюджета учитывает основные вызовы и возможные риски для российской экономики.
"Глава государства подчеркнул важность сохранения линий на устойчивость и сбалансированность. Это необходимо для уверенного и последовательного решения задач по модернизации нашей экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и помощи регионам", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:57
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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