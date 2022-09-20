https://ria.ru/20220920/biznesmen-1818161024.html
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник
Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:00
2022-09-20T15:00
происшествия
назрань
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.Он добавил, что преступник скрылся на автомобиле "ВАЗ", сейчас его разыскивают.Аушев занимался строительным бизнесом.В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20220918/politseyskiy-1817673763.html
назрань
россия
республика ингушетия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник
В Назрани преступник застрелил местного бизнесмена Аушева и скрылся на автомобиле "ВАЗ"