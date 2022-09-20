https://ria.ru/20220920/biznesmen-1818161024.html

В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник

В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022

В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник

Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:00

2022-09-20T15:00

происшествия

назрань

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.Он добавил, что преступник скрылся на автомобиле "ВАЗ", сейчас его разыскивают.Аушев занимался строительным бизнесом.В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20220918/politseyskiy-1817673763.html

назрань

россия

республика ингушетия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, назрань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия