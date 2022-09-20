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В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
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В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник
Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:00
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происшествия
назрань
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.Он добавил, что преступник скрылся на автомобиле "ВАЗ", сейчас его разыскивают.Аушев занимался строительным бизнесом.В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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назрань
россия
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происшествия, назрань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия
15:00 20.09.2022
 
В Назрани застрелили бизнесмена Аушева, сообщил источник

В Назрани преступник застрелил местного бизнесмена Аушева и скрылся на автомобиле "ВАЗ"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Неизвестный застрелил в Назрани местного бизнесмена и уехал на машине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
"Сегодня в Назрани неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в бизнесмена Мусу Аушева. От полученных ранений мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что преступник скрылся на автомобиле "ВАЗ", сейчас его разыскивают.
Аушев занимался строительным бизнесом.
В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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ПроисшествияНазраньРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Ингушетия
 
 
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