https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818104567.html

Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной

Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной - РИА Новости, 20.09.2022

Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной

Белорусский президент Александр Лукашенко оценивает военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную, такое мнение он высказал во вторник на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:54

2022-09-20T12:54

2022-09-20T12:54

в мире

александр лукашенко

александр вольфович

белоруссия

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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко оценивает военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную, такое мнение он высказал во вторник на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем."Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.Лукашенко при этом добавил, что не следует ничего бояться. "Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования", - отметил белорусский лидер.

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия