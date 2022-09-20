https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818104567.html
Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной
Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной - РИА Новости, 20.09.2022
Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной
Белорусский президент Александр Лукашенко оценивает военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную, такое мнение он высказал во вторник на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:54
2022-09-20T12:54
2022-09-20T12:54
в мире
александр лукашенко
александр вольфович
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко оценивает военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную, такое мнение он высказал во вторник на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем."Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.Лукашенко при этом добавил, что не следует ничего бояться. "Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования", - отметил белорусский лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Белоруссия
Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной
Лукашенко оценил военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную
МИНСК, 20 сен – РИА Новости.
Белорусский президент Александр Лукашенко оценивает
военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии как очень опасную, такое мнение он высказал во вторник на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.
"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко при этом добавил, что не следует ничего бояться. "Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования", - отметил белорусский лидер.